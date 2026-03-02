VOLLEY / La Mercatò Alba domina il Sant'Anna e conquista il secondo successo di fila

Avvio di match in cui gli albesi cercano di sfruttare da subito l’attacco dei centrali, ma è proprio un primo tempo fuori di Rocca a regalare il primo break agli ospiti, che allungano ancora dopo una ricezione lunga della Mercatò, 4-8 e subito time-out per coach Oliva. Morengo il più positivo per gli albesi, i suoi attacchi gli consentono di rientrare, e così ritrovano la parità a quota 10 con un ace di De Vita; la squadra di Alba preme forte sull’acceleratore: diagonale vincente di Bianco, poi Rocca inchioda una palla vagante, 15-13 e time-out per Sant’Anna. Muro di Rocca e altro time-out sul 19-15, i due ace di Bianco tagliano le gambe agli avversari che si trovano a -6 (21-15), Morengo mette a terra il setball, ne annullano ben tre fino al primo tempo di Rocca che chiude 25-20.

Sant’Anna però è una squadra molto giovane, e riesce a rientrare in campo con entusiasmo, sorprendendo gli albesi già in avvio (1-4). Due ace e un mani fuori che li fanno sprofondare 2-8, coach Oliva preferisce fermare subito il gioco, e fa bene perchè fa ritrovare la giusta attenzione alla sua squadra: la diagonale di Morengo e l’ace di De Vita mettono pressione agli ospiti che commettono poi due errori consecutivi, portando la partita a -1 (9-10). Sembra la fotocopia del primo set, ma la Mercatò non riesce ad andare avanti, anzi, due muri la spengono (12-14), portandola a forzare un paio di attacchi che finiscono fuori (13-17). Dentro Borio e Dellapiana per cambiare la diagonale, ma Sant’Anna è in fiducia e gestisce bene gli scambi lunghi, andando così a +5, secondo time-out per la Mercatò (14-19). È un divario importante che la squadra di Alba non riesce a colmare, annullando due setball ma non basta: gli ospiti chiudono 20-25.

Si riprende il gioco con la sfida in equilibrio, a vantaggio degli albesi risponde un mini break dei sanmauresi che si portano sul 7 pari, poi due errori in attacco degli avversari che regalano un po’ di respiro alla Mercatò (11-8). Bianco in parallela abbatte in difensore, 12-10, poi ancora Bianco con un muro vincente. Masciarelli bene col mani fuori, miglior momento della Mercatò e time-out per Sant’Anna (15-11). Non è finita: Bianco colpisce l’astina e viene poi murato, 18 pari e questa volta è la Mercatò a fermare il gioco sul 18 pari. I giocatori albesi ritrovano il doppio vantaggio con Bianco, 21-19, in questo finale di set il cambio palla regge per entrambe le squadre, setball Mercatò con il primo tempo di Rocca (24-22), poi è Masciarelli a chiudere con un pallonetto intelligente, 25-22.

Avvio importante degli albesi che vogliono chiudere la contesa, 4-0 con Morengo, poi Rocca mette a terra una palla vagante, 7-3 e time-out per gli ospiti. Un Sant’Anna che fatica molto in ricezione in questo frangente, di ciò approfitta la Mercatò, trovando ace con Bianco e con Masciarelli, altro time-out (13-6). Favaretto sempre positivo in attacco trova il 15-8, Sant’Anna molla un po’ la resistenza, effettuando diversi cambi, il punteggio cresce a favore dei padroni di casa e nel finale entrano Borio e Dellapiana. Rocca trova il muro vincente del 24-12, Sant’Anna pesca il jolly al servizio trovando 3 punti, fino all’errore che chiude il match 25-15.

La Mercatò ha fatto spegnere l’esuberanza degli avversari, bissando i 3 punti della scorsa settimana e restando in scia nella classifica, con all’orizzonte la prossima importante sfida: sabato la squadra di Alba sarà a Torino contro il Parella quarto, avanti di 5 punti. Vincere potrebbe ridare agli albesi lo slancio per la lotta al quarto posto, all’andata fu proprio la Mercatò a imporsi 3-0.

Mercatò Alba 3-1 Nextstar Sant’Anna (25-20, 20-25, 25-22, 25-15)



Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca, Syku. Coach: Oliva, Torrengo