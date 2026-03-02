VOLLEY A1F PLAY OFF CHALLENGE CUP / HONDA CUNEO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-1; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 7,5: entra nel terzo set e lascia il segno. Mette a terra sette dei nove attacchi, per una percentuale di efficienza del 78%.

JAELYN KEENE 6,5: da il suo apporto alla squadra con la solita concretezza. Per lei anche un muro.

PRINCESS ATAMAH 6,5: festeggia il suo compleanno partendo da titolare nello starting six. Se in attacco non brilla, la ciliegina sulla torta arriva in battuta grazie a due ace.

JESSICA RIVERO 7: regge bene in ricezione. Discretamente efficace in attacco, dove arrivano 13 sigilli personali. Un ace e una schiacciata nel finale del primo set consente alle gatte di portarsi avanti nel computo dei set.

NOVA MARRING 6: entra nel secondo e nel quarto set per fare rifiatare Pucelj. Poche sbavature e due punti portati a casa.

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 7,5: sempre più una certezza. Abbastanza solida in ricezione e preziosa in difesa, grazie a diversi interventi di salvataggio.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO 6,5: fa buona guardia alla rete e mette a segno quattro punti.

MASA PUCELJ 7: in ricezione potrebbe fare qualcosina in più. Molto bene in attacco, dove mette la firma su 16 conclusioni. Porta a casa anche il titolo di MVP.

NOEMI SIGNORILE 7: prestazione di quantità e di qualità. Neppure una pallonata in pieno volto la scalfisce. Sbaglia due battute e per lei questa è una notizia.

BINTO DIOP 7,5: top-scorer del Cuneo con 21 punti. Tanta concretezza in attacco, ma soprattutto a muro, dove argina le avversarie per ben 4 volte.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 7: terza vittoria consecutiva e tre punti messi in cascina in questi play-off di Challenge Cup. La “bestia nera” San Giovanni in Marignano viene domata dopo che in campionato erano giunte due sconfitte, entrambe per 3-0. I tecnici della formazione biancorossa mettono in campo un Cuneo con la novità Atamah al centro. Bene anche gli altri cambi nel corso del match. La squadra gioca bene e soprattutto spensierata...e non è solo la conseguenza per la salvezza acquisita.