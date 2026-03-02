VOLLEY B-M / VBC Mondovì ko 3-0 a Saronno, ma la lotta salvezza è ancora aperta

Nella diciassettesima giornata – quarta di ritorno il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone si arrende per 3-0 (23-25,19-25,22-25) al Saronno settimo al termine di una partita in cui i monregalesi hanno giocato con grinta ma in certi frangenti con un po’ poca lucidità. Delle dirette avversarie nella lotta per non retrocedere solo il S. Mauro Torino ha fatto punti, vincendo 3-0 lo scontro diretto contro il Miretti Limbiate ultimo classifica e pertanto in classifica generale i monregalesi sono sempre a +1 sul Miretti Limbiate, a-2 dal Parella Torino, a -5 dallo Spezia ed ora a -11 dal S. Mauro Torino (ma in realtà i punti effettivi di distacco sono 9, perché in caso di 2 o meno punti fra la decima e l’ undicesima si disputa il play-out salvezza).

“Una partita che poteva essere decisiva – commenta al termine coach Bertini –, di cui conoscevamo il peso e che abbiamo affrontato fin dall’inizio con grinta e determinazione. Forse ci è mancata un pò di lucidità in qualche episodio non standard di ricostruzione, a metà set; situazioni che, se gestite meglio, ci avrebbero permesso di non arrivare punto a punto nel finale di set. Purtroppo quella disgraziata decisione arbitrale sul 23-22 (evidente tocco del muro ospite su un attacco monregalese non visto), che ci ha privato del set-point, ci è costata carissima, rimettendo in corsa il Saronno, che da un possibile 22-24 si è trovato sul 23-23, e ci ha innervosito per il rush finale: la presunzione dei direttori di gara, assolutamente inopportuna perché ad una semplice richiesta, il giocatore avversario ha ammesso di aver toccato la palla, ha purtroppo segnato anche il secondo parziale.

Infatti, dopo una prima fase di sostanziale equilibrio, altre due palle toccate e non rilevate dai direttori di gara, inframezzato da un banalissimo ace subito, hanno scavato un solco che non siamo mai riusciti a rintuzzare. Il terzo parziale ci ha visti ancora scendere in campo con energia e coraggio; Berutti, Polizzi e Bellanti ci hanno dato la loro quota di energia e di partecipazione, ma purtroppo sul finale, la maggiore lucidità e esperienza degli ospiti, in particolare nel trio Stella-Gaggini-Favaro ben orchestrato da Monesi, ha avuto la meglio.

Peccato, ma ora dobbiamo assolutamente pensare ai prossimi impegni che ci attendono, a cominciare dalla difficilissima trasferta di sabato prossimo a Mozzate contro il Res Vollye, un sestetto quadrato e di livello tecnico eccellente, che nell’ ultimo turno è stato capace di vincere 3-1 a Garlasco”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Genesio, Polizzi, Berutti e Bellanti.

Nel set inaugurale i monregalesi partono bene e si portano sul 7-4 con un ace di Camperi, ma vengono subito ripresi (7-7). Nuovo allungo del VBC MONDOVI’ (14-10 con Bosio) e nuovo riaggancio ospite (14-14). Da qui in avanti si procede sul filo dell’ equilibrio sino al 22 pari (dentro Genesio in battuta), poi sul 23-22 per i monregalesi una decisione arbitrale molto contestata (evidente tocco del muro ospite su un attacco monregalese non visto) permette al Saronno di pareggiare 23-23. A questo punto i giocatori di casa perdono lucidità e così i lombardi ne approfittano, chiudendo in volata 25-23.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 10 pari, poi un altro paio di decisioni arbitrali alquanto dubbie mandano in tilt i monregalesi, che vanno sotto prima 14-10 e poi 16-12. Dentro prima Berutti, poi il solito doppio cambio Polizzi e Genesio, ma il trend del parziale è ormai segnato, con il Saronno che chiude 25-19.

Anche nel terzo set vi è equilibrio sino al 10 pari, poi i lombardi strappano ed allungano prima 16-12 e poi 20-13. Dentro prima Bellanti e poi Polizzi ed i monregalesi si riprendono, portandosi sino a -2 (prima 18-20 con un ace di Bosio e poi 21-23 con Menardo), ma non riescono ad avvicinarsi di più e così il Saronno chiude 25-22 con punto finale del proprio opposto Stella, miglio realizzatore della serata con 18 punti.

Sabato il VBC MONDOVI’ giocherà alle ore 20.30 a Mozzate in casa del Res Volley Mozzate del forte opposto italo-brasiliano Costa Santos. Attualmente i lombardi si trovano al sesto posto con 34 punti (12 vittorie e 5 sconfitte) e nell’ ultimo turno hanno vinto 3-1 a Garlasco. Per i monregalesi una gara davvero molto difficile, da affrontare senza alcuna pressione e come utile test in vista della partita fondamentale del sabato successivo 14 marzo al PalaItis contro il Miretti Limbiate.