VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley vince ancora e resta in corsa per il terzo posto

Il Campionato di volley femminile di serie B1 entra nella sua fase più delicata. A nove giornate dal termine della stagione, la Florens Vigevano resta saldamente in testa alla classifica del girone A. La squadra allenata da Stefano Colombo ha centrato la quindicesima vittoria su diciassette gare disputate.

Florens che in casa ha superato il fanalino di coda dell’Academy Volpiano per 3-1, per quello che è stato a tutti gli effetti il “testa-coda” di giornata. Padrone di casa nettamente superiori alle avversarie, ma che tuttavia hanno accusato un leggero rilassamento nel terzo set, concesso alle avversarie per 22-25. E’ tornato alla vittoria anche il Volley 2001 Garlasco, che in casa del Gso Villa Cortese si è imposto per 1-3. La squadra di Mazzola ha espresso un ottimo gioco, riscattando il passo falso accusato in precedenza contro il Mondovì.

Sconfitta pesante, invece, per Villa Cortese, che viene scavalcato in classifica dall’Acrobatica Alessandria di coach Bruno Napolitano. Le alessandrine hanno avuto la meglio per 3-1 di un coriaceo Capo d’Orso Palau. Match combattuto, con le padrone di casa trascinate da Manni e Adubea, autrici rispettivamente di 19 e 18 punti. Alla formazione sarda di coach Guidarini, invece, non sono bastati i 28 punti di Vitiello per tornare a casa con punti in tasca.

Secondo successo esterno consecutivo per il Mondovì Volley, che dopo Garlasco ha espugnato il campo del Chieri 76, ancora una volta per 1-3. Un successo prezioso, pesante e per nulla scontato, nonostante la classifica facesse supporre qualcosa di diverso. Il Chieri delle ultime giornate, infatti, grazie anche all’avvento di Gianfranco Milano, è una squadra ben più solida e insidiosa. Coach Basso ha riproposto Munari (6) nel ruolo di opposto, mentre molto bene hanno fatto in attacco Bosso (20) e Bole (15). Grazie a questo secondo successo consecutivo, le pumine hanno accorciato a -2 dal terzo posto in classifica.

Una vittoria fondamentale in chiave salvezza l’ha conquistata il Parella Torino, che in casa ha rifilato un netto 3-0 al SD CCS Cogne Aosta. Chiudono i risultati di giornata la vittoria al tie-break del Pan Alfieri Cagliari ai danni del Cus Torino e il 3-1 con il quale il Care Project Bellusco ha battuto l’Issa Novara. Nel prossimo turno match clou di scena al PalaManera con la sfida tra il Mondovì Volley e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA DI RITORNO

PAN A. CAGLIARI CUS TORINO 3-2 FLORENS VIGEVANO VOL-LEY VOLPIANO 3-1 CARE P. BELLUSCO ISSA NOVARA 3-1 CHIERI 76 MONDOVI’ VOLLEY 1-3 ACR. ALESSANDRIA CAPO D’ORSO PALAU 3-1 PARELLA TORINO SD CCS COGNE AOSTA 3-0 GSO VILLA CORTESE V. 2001 GARLASCO 1-3

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 45 2 V. 2001 GARLASCO 43 3 ACR. ALESSANDRIA 38 4 GSO VILLA CORTESE 37 5 MONDOVI’ VOLLEY 36 6 CAPO D’ORSO PALAU 31 7 CARE P. BELLUSCO 27 8 SD CCS COGNE AOSTA 20 9 CUS TORINO 19 10 PAN A. CAGLIARI 14 11 PARELLA TORINO 13 12 ISSA NOVARA 13 13 CHIERI 76 12 14 ACADEMY VOLPIANO 9

PROSSIMO TURNO – 5^ GIORNATA DI RITORNO