02 marzo 2026

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley vince ancora e resta in corsa per il terzo posto

Quarta giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Le pumine di Basso ottengono la seconda vittoria esterna consecutiva e accorciano sul terzo posto. Nel prossimo turno match clou Mondovì-Villa Cortese

Le pumine festeggiano la vittoria sul campo del Chieri 76 (ph. ufficio stampa Mondovì Volley)

Il Campionato di volley femminile di serie B1 entra nella sua fase più delicata. A nove giornate dal termine della stagione, la Florens Vigevano resta saldamente in testa alla classifica del girone A. La squadra allenata da Stefano Colombo ha centrato la quindicesima vittoria su diciassette gare disputate. 

Florens che in casa ha superato il fanalino di coda dell’Academy Volpiano per 3-1, per quello che è stato a tutti gli effetti il “testa-coda” di giornata. Padrone di casa nettamente superiori alle avversarie, ma che tuttavia hanno accusato un leggero rilassamento nel terzo set, concesso alle avversarie per 22-25. E’ tornato alla vittoria anche il Volley 2001 Garlasco, che in casa del Gso Villa Cortese si è imposto per 1-3. La squadra di Mazzola ha espresso un ottimo gioco, riscattando il passo falso accusato in precedenza contro il Mondovì. 

Sconfitta pesante, invece, per Villa Cortese, che viene scavalcato in classifica dall’Acrobatica Alessandria di coach Bruno Napolitano. Le alessandrine hanno avuto la meglio per 3-1 di un coriaceo Capo d’Orso Palau. Match combattuto, con le padrone di casa trascinate da Manni e Adubea, autrici rispettivamente di 19 e 18 punti. Alla formazione sarda di coach Guidarini, invece, non sono bastati i 28 punti di Vitiello per tornare a casa con punti in tasca. 

Secondo successo esterno consecutivo per il Mondovì Volley, che dopo Garlasco ha espugnato il campo del Chieri 76, ancora una volta per 1-3. Un successo prezioso, pesante e per nulla scontato, nonostante la classifica facesse supporre qualcosa di diverso. Il Chieri delle ultime giornate, infatti, grazie anche all’avvento di Gianfranco Milano, è una squadra ben più solida e insidiosa. Coach Basso ha riproposto Munari (6) nel ruolo di opposto, mentre molto bene hanno fatto in attacco Bosso (20) e Bole (15). Grazie a questo secondo successo consecutivo, le pumine hanno accorciato a -2 dal terzo posto in classifica. 

Una vittoria fondamentale in chiave salvezza l’ha conquistata il Parella Torino, che in casa ha rifilato un netto 3-0 al SD CCS Cogne Aosta. Chiudono i risultati di giornata la vittoria al tie-break del Pan Alfieri Cagliari ai danni del Cus Torino e il 3-1 con il quale il Care Project Bellusco ha battuto l’Issa Novara. Nel prossimo turno match clou di scena al PalaManera con la sfida tra il Mondovì Volley e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA DI RITORNO

PAN A. CAGLIARI

CUS TORINO

3-2

FLORENS VIGEVANO

VOL-LEY VOLPIANO

3-1

CARE P. BELLUSCO

ISSA NOVARA

3-1

CHIERI 76

MONDOVI’ VOLLEY

1-3

ACR. ALESSANDRIA

CAPO D’ORSO PALAU

3-1

PARELLA TORINO

SD CCS COGNE AOSTA

3-0

GSO VILLA CORTESE

V. 2001 GARLASCO

1-3

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

45

2

V. 2001 GARLASCO

43

3

ACR. ALESSANDRIA

38

4

GSO VILLA CORTESE

37

5

MONDOVI’ VOLLEY

36

6

CAPO D’ORSO PALAU

31

7

CARE P. BELLUSCO

27

8

SD CCS COGNE AOSTA

20

9

CUS TORINO

19

10

PAN A. CAGLIARI

14

11

PARELLA TORINO

13

12

ISSA NOVARA

13

13

CHIERI 76

12

14

ACADEMY VOLPIANO

  9

PROSSIMO TURNO – 5^ GIORNATA DI RITORNO

ISSA NOVARA

FLORENS VIGEVANO

  07/03

V. 2001 GARLASCO

CHIERI 76

 

CAPO D’ORSO PALAU

PARELLA TORINO

 

MONDOVI’ VOLLEY

GSO VILLA CORTESE

 

VOL-LEY VOLPIANO

CARE P. BELLUSCO

 

CUS TORINO

ACR. ALESSANDRIA

 

SD CCS COGNE AOSTA

PAN A. CAGLIARI

 

Matteo La Viola

