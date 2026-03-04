Ceva festeggia i cento anni della signora Teresa Prato

Nella giornata di oggi, martedì 3 marzo, il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, insieme al collega Marco Giacosa, primo cittadino di Montezemolo, ha portato gli auguri della città alla centenaria cebana Teresa Prato.

La signora Prato, che ha compiuto 100 anni venerdì 27 febbraio, è stata infatti ospite di alcuni nipoti proprio nel Comune di Montezemolo.

Teresa Prato ha tagliato il ragguardevole traguardo del secolo. Splendidamente in forma e piena di vita, questa energica centenaria porta con sé una memoria storica di questi luoghi e di queste vallate e trasmette ai più giovani la voglia di vivere e di guardare al futuro.

Tanti auguri da parte di tutta l’Amministrazione comunale.