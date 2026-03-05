Un'ultima visita alla storica scuola di Mondovì prima della demolizione con "Baruffi 2026"

La possibilità di visitare ancora le aule, gli spazi e i corridoi che hanno rappresentato un luogo di studio, di formazione o di lavoro.

Nasce con questa finalità l’iniziativa “Baruffi 2026” promossa dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Mondovì in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli”, volta a soddisfare la curiosità e la nostalgia che ha colto tutti coloro che sono transitati nei locali di via Enzo Tortora, artefici, negli anni, della formazione di migliaia tra ragionieri e geometri. In attesa di potersi simbolicamente accaparrare uno storico mattone dell’edificio, allora, chi vorrà toccare con mano per un’ultima volta aule e corridoi potrà prendere parte ai quattro turni di visita previsti per sabato 14 marzo dalle ore 9 alle ore 12 (durata media di ciascun turno pari a 45 minuti con posti limitati per motivi di sicurezza, come stabilito di concerto tra l’Amministrazione provinciale, l’Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica; prenotazione obbligatoria sul canale Eventbrite del Comune di Mondovì: https://www.eventbrite.com/cc/baruffi-2026-4822097 ).

Alla luce del rapido esaurimento dei posti a disposizione per sabato 14 marzo, la Provincia di Cuneo e la Città di Mondovì, in collaborazione con l’Istituto "Cigna-Baruffi-Garelli", organizzano una nuova giornata di visite guidate aperte alla cittadinanza per visitare la scuola un’ultima volta prima dell’avvio dei lavori di demolizione. La seconda giornata di visite si terrà sabato 21 marzo con analoghe modalità di prenotazione.