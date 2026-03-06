Il futuro del mondo passa dai chip: Alessandro Aresu ospite alla Fondazione DIG421 per parlare di geopolitica della tecnologia

Il 12 marzo alle ore 18 la Fondazione DIG421 di Roreto di Cherasco ospita l’analista geopolitico Alessandro Aresu per un incontro dedicato alla geopolitica della tecnologia. Al centro del dibattito il ruolo strategico dell’intelligenza artificiale, dei semiconduttori e della competizione globale tra Stati Uniti, Europa e Cina.

Perché la tecnologia è diventata il nuovo campo di battaglia geopolitico

La tecnologia non è più soltanto innovazione industriale. È diventata uno dei principali strumenti di potere internazionale. Dall’intelligenza artificiale ai semiconduttori, la competizione tra Stati Uniti e Cina si gioca oggi su infrastrutture digitali, capacità industriale e controllo delle catene globali del valore.

Di questi temi si parlerà giovedì 12 marzo alle ore 18 a Roreto di Cherasco, presso la Fondazione DIG421, durante l’incontro con Alessandro Aresu, tra i più autorevoli studiosi europei di strategia tecnologica.

L’Intelligenza Artificiale e la guerra dei semiconduttori

Uno dei nodi centrali dell’incontro sarà il ruolo dei chip, considerati oggi la vera materia prima della rivoluzione digitale. La produzione di semiconduttori è diventata un elemento chiave nella competizione tra superpotenze.

Controllare queste tecnologie significa infatti influenzare:

● lo sviluppo dell’intelligenza artificiale

● l’industria militare

● le infrastrutture digitali globali

● le economie nazionali

L’ascesa di aziende come NVIDIA, guidata dal CEO Jensen Huang, rappresenta uno degli esempi più evidenti di come il settore dei chip sia diventato strategico per l’equilibrio mondiale.

Nel confronto tra Washington e Pechino entrano così in gioco strumenti tipici della geopolitica: dazi commerciali, sanzioni tecnologiche e controlli sulle esportazioni.

Il ruolo dell’Europa nella nuova competizione globale

Un altro tema centrale sarà la posizione dell’Europa. Il continente europeo si trova oggi in una situazione complessa: da un lato possiede eccellenze scientifiche e industriali, dall’altro fatica a competere con gli ecosistemi tecnologici di Stati Uniti e Asia.

Le analisi contenute nel cosiddetto “Rapporto Draghi” sul futuro della competitività europea indicano chiaramente la necessità di accelerare investimenti, innovazione e politiche industriali. La domanda che attraversa il dibattito è semplice ma cruciale: può l’Europa diventare un protagonista della nuova economia dell’intelligenza artificiale?

Un’occasione di confronto internazionale per il territorio

Secondo il direttore della fondazione, Elio Becchis, comprendere questi fenomeni è fondamentale anche per il tessuto economico locale.

“Comprendere la geopolitica della tecnologia significa capire chi controllerà le risorse energetiche, materiali e umane del prossimo decennio.” Ospitare un analista come Aresu rappresenta quindi un’opportunità per collegare il territorio ai grandi cambiamenti globali che stanno ridefinendo economia, industria e politica internazionale.

Dati chiave del dibattito tecnologico globale

● I semiconduttori sono il cuore dell’economia digitale globale

● L’intelligenza artificiale richiede enormi capacità di calcolo

● Stati Uniti e Cina competono per il controllo delle tecnologie strategiche

● L’Europa cerca una propria autonomia tecnologica

FAQ

Chi è Alessandro Aresu?

È uno dei principali analisti italiani di geopolitica della tecnologia, autore e consulente su strategie industriali e relazioni internazionali.

Di cosa parlerà l’incontro alla Fondazione DIG421?

Il dibattito analizzerà la competizione tecnologica globale tra Stati Uniti, Cina ed Europa, con particolare attenzione a intelligenza artificiale e semiconduttori.

Perché i chip sono così importanti?

I semiconduttori sono essenziali per computer, smartphone, sistemi militari e piattaforme di intelligenza artificiale.

L’evento è aperto al pubblico?

Sì, l’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata tramite Eventbrite o sul sito della fondazione.

Scheda evento

Titolo

La geopolitica della tecnologia tra Stati Uniti, Europa e CinaRelatore Alessandro Aresu

Data

12 marzo – ore 18:00

Luogo

Fondazione DIG421

Via Savigliano 52, Roreto di Cherasco

Ingresso

Evento gratuito con prenotazione online

Informazioni

info@dig421.org