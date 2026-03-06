SCI ALPINO / A Valgrisenche Francesco Sadowski dell’Equipe Limone è primo nel Grand Prix Italia Giovani

Giovedì 5 marzo sulla pista Benevy di Valgrisenche si è disputato il secondo Slalom FIS valido per il Grand Prix Italia Dicoflor organizzato dallo Sci Club Crammont Mont Blanc. Il successo nella classifica FIS è andato al francese Jonas Skabar del Club des Sports de Méribel, con il tempo complessivo di 1,27”, 96/100, ma il risultato più importante è lo splendido secondo posto assoluto conquistato dall’Aspirante genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, portacolori della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Nicola Andreani. Francesco ha pagato 38/100 a Skabar, ha vinto la tappa del Grand Prix Italia Giovani e ovviamente è primo nella classifica degli Aspiranti.

Terzo al traguardo il bulgaro Kalin Zlatkov dello Ski Club Ulen, staccato di 41/100. È secondo nel Grand Prix Italia Giovani equarto assoluto il poliziotto valdostano Peter Corbellini, mentre è terzo il veronese Matteo Avesani dello Sci Club Cortina, ottavo al traguardo. Tra gli Aspiranti alle spalle di Sadowski il bellunese Philip Ploner dello Ski College Veneto, ventiseiesimo assoluto, e Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, ventisettesimo assoluto. Ventitreesimo posto per il sestrierino Giacomo Fernando Rej dello SciClub Sestriere e venticinquesimo per il milanese Juno Mazzucconi del Mera.