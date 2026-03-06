Un'unica squadra per Bra e Albese, parola ai presidenti: "Un progetto importante per l'intero territorio" [VIDEO]

Il progetto è ancora nella sua fase embrionale ma fa già discutere. A.C.Bra e Albese 1917 potrebbero presto dare vita ad un'unica realtà calcistica, come illustrato durante l'ormai nota conferenza stampa congiunta di giovedì 5 marzo all'Hotel Calissano.

Tanti gli aspetti su cui c'è e ci sarà ancora da lavorare ma quel che è certo è che i due presidenti Giacomo Germanetti e Maxim Pioggia, come si suol dire, "ci hanno messo la faccia".

La strada, insomma, pare tracciata.

Le dichiarazioni di Germanetti e Pioggia a margine della conferenza (GUARDA IL VIDEO)