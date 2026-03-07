Honda Cuneo Granda Volley in trasferta per l'Europa: sfida con San Giovanni in Marignano

Seconda giornata di Play Off di CEV Challenge Cup per la Honda Cuneo Granda Volley: dopo la vittoria casalinga contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, si replica in trasferta. Si parte domenica 8 marzo alle 17 al Palasport di Cervia, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile

All’andata le Gatte hanno trovato la prima vittoria stagionale contro le Zie, battendole 3-1. Inoltre al Gruppo B dei Play Off di CEV Challenge Cup si sono unite Vallefoglia e Bergamo, uscite dai quarti di finale dei Play Off Scudetto.

“L'obiettivo è quello di continuare sulla falsa riga di ciò che abbiamo mostrato nelle ultime uscite – ha commentato Fabio Tisci alla vigilia della sfida – Siamo a tre vittorie di fila, ne siamo felici, ma vogliamo continuare a spingere, dato che stiamo trovando buone soluzioni. Sicuramente vincere dà tanta fiducia e per questo motivo vogliamo continuare il nostro buon momento”.