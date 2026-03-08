Il Rotary Club Alba accoglie due nuovi soci: l’ingegner Giuliana Catalano e il dottor Federico De Rosa

Martedì 3 marzo scorso, presso il Ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese, si è tenuta una conviviale del Rotary Club Alba con l’ingresso di due nuovi soci, l’ingegner Giuliana Catalano (patrocinata dal socio Enrico Strada) e il dottor Federico De Rosa (patrocinato dalla socia Maria Carla Mantovani). Presenti i due past Governor del Distretto 2032 Giuseppe Artuffo e Remo Gattiglia.

Giuliana Catalano è Middle Manager presso Ferrero Ingegneria, dove segue lo sviluppo della nuova divisione Ice Cream. Nata a Palermo nel 1989, è laureata in Ingegneria Chimica all’Università di Palermo e ha svolto un periodo di studio allo University College London.

Federico De Rosa è Dirigente Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Nato a Milano nel 1989, si è laureato in Medicina all’Università degli Studi di Milano e ha maturato fin da giovane un forte impegno nel servizio alla comunità, anche come soccorritore del 118.

Sotto la presidenza di Piera Arata, i due giovani sono stati spillati dai due past Governor, Giuliana Catalano da Remo Gattiglia e Federico De Rosa da Giuseppe Artuffo.

I due nuovi soci hanno dato prova di grande professionalità e dedizione, partecipando attivamente già sabato 7 marzo a uno dei service del club, “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” a Bossolasco.

Si è trattata di una serata all’insegna dell’amicizia e dello spirito rotariano.