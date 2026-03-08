Mondovì, Villa Nasi ripulita dai rifiuti grazie alla collaborazione tra Comune e Comunità musulmana

Una giornata per l'ambiente e per rendere più accogliente la città.

Si è rinnovata nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, la collaborazione tra la Comunità musulmana monregalese e il Comune.

Come già avvenuto in altre occasioni, l’iniziativa ha riguardato la cura dell’ambiente, con l’obiettivo di ripulire alcune zone della città da rifiuti abbandonati in maniera impropria.

Questa volta l’attività ha interessato Villa Nasi e il parco, da dove oggi pomeriggio è partita la camminata "Donne che hanno lasciato tracce", in occasione dell’8 marzo.

Presenti, insieme alla ditta Caramello, il vicesindaco Gabriele Campora, l’assessore Francesca Bertazzoli e la consigliera Erika Chiecchio, con il supporto della Polizia locale e della Protezione civile comunale.

"L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Comunità Musulmana di Mondovì, che ringraziamo per la folta presenza e il lavoro svolto - dicono dall'amministrazione comunale -. Quest’area verde necessita di cure continue, anche per evitare che sia frequentata da chi non sa rispettarla. Non a caso è stata oggetto di numerosi interventi di ripristino e di inserimento di attrezzature che la rendono ancora più fruibile".