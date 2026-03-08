Cuneo Volley, domani il ritorno a casa dopo l’odissea: la squadra rientra finalmente dall’emergenza di Dubai

Non esattamente il viaggio che si immaginava alla partenza, ma finalmente arriva la buona notizia: domani sera (lunedì 9 marzo) tutti i componenti di Cuneo Volley saranno di nuovo a casa.

A comunicarlo direttamente da Dubai è il presidente Gabriele Costamagna, che dopo la vittoria della squadra nella finale del NAS Tournament nella capitale degli Emirati Arabi Uniti si è immediatamente messo al lavoro per trovare una soluzione logistica per riportare in Italia tutta la delegazione.

Il rientro si è complicato nelle ultime ore anche per il clima di tensione nel Golfo legato alla guerra e agli ultimi avvenimenti nella regione. Proprio ieri sera, mentre la squadra era in campo e conquistava il trofeo, sui cellulari di tutti è risuonato un allarme missilistico, episodio che ha contribuito ad aumentare la preoccupazione del gruppo.

Il volo di mezzogiorno prenotato da tempo, previsto per oggi – domenica 3 marzo – è stato infatti cancellato ieri, rendendo necessario ricollocare tutti i membri della spedizione su altre tratte. Alla fine è stata trovata una soluzione divisa in due partenze.

Domattina alle 7.50 ora locale di Dubai (le 4.50 in Italia) partirà un primo gruppo composto da 18 persone. Le restanti tre viaggeranno invece su un secondo volo in partenza alle 14 locali, le 11 in Italia. Tutti si ritroveranno all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Ad attenderli ci sarà un pullman della ditta Gunetto di Fossano: una scelta obbligata perché proprio domani è previsto uno sciopero nazionale dei treni. In giornata il viaggio proseguirà su strada verso Cuneo, dove l’arrivo è previsto in nottata.

Un’odissea nell’odissea, dunque. Ma con un finale felice: nella tarda serata di domani giocatori e staff di Cuneo Volley potranno finalmente riabbracciare i loro cari, portando a casa non solo un trofeo da mettere in bacheca, ma anche un’esperienza di vita che difficilmente dimenticheranno.