Sindacato Pensionati Italiani Provincia di Cuneo: INSIEME SIAMO UNA FORZA

Lo Spi, il Sindacato dei Pensionati della Cgil, organizza tutte quelle persone che al raggiungimento della data di pensione vogliano continuare o iniziare ad essere rappresentate e supportate sindacalmente.

Questo fa dello Spi un sindacato aperto e diffuso sul territorio, pronto a rispondere alle tantissime esigenze e necessità dei suoi iscritti e dei pensionati in generale.

La solidarietà, la pace e l'uguaglianza sono tra i nostri valori.

Cosa facciamo?

Gli ambiti d’intervento del Sindacato pensionati della Cgil sono tantissimi, tutti incentrati sulla necessità di tutelare gli iscritti sia a livello collettivo che individuale. Dalle pensioni al welfare, passando per il fisco, la sanità e la non autosufficienza, non c’è aspetto della vita dei pensionati e degli anziani che non ci veda in campo su tutto il territorio nazionale.

Siamo inoltre impegnati in molti comuni della nostra Provincia con la contrattazione sociale e/o territoriale. Da quest'anno è attivo presso le nostre sedi un nuovo servizio chiamato “Calcolatrice dei Diritti” che dà la possibilità di verificare oltre 60 prestazioni nazionali e regionali dando alla persona che ne fa richiesta un report semplice e personalizzato per poter usufruire di tutti i sostegni e agevolazioni di cui si ha diritto.

Siamo presenti con le nostre sedi e permanenze in 34 Comuni della Provincia di Cuneo dove potrai trovare i nostri collaboratori sempre disponibili per aiutarti ad affrontare e risolvere i tuoi bisogni e necessità.

In un mondo che cambia, in una società sempre più disgregata con la popolazione anziana trascurata e emarginata è importante iscriversi allo Spi che è un punto certo e sicuro di aggregazione, di riferimento e di rappresentanza.

Non stare da sola o da solo. Ti Aspettiamo !

ISCRIVITI ALLO SPI CGIL

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI

PROVINCIA DI CUNEO