Referendum 2026, nuove serate informative di Panta Rei a Montanera, Verzuolo, Cherasco e Gaiola

A marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un tema centrale per l’organizzazione della giustizia: la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il referendum si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo e chiederà agli elettori di confermare o respingere una modifica che riguarda il funzionamento della magistratura e il rapporto tra le diverse funzioni all’interno del sistema giudiziario.

Per contribuire a una maggiore informazione su questo passaggio istituzionale, l’associazione culturale Panta Rei sta portando avanti da settimane un ciclo di incontri pubblici in diversi comuni della provincia di Cuneo. Le serate hanno l’obiettivo di spiegare in modo chiaro i contenuti della riforma e le ragioni del Sì, offrendo ai cittadini l’occasione di approfondire il tema e confrontarsi direttamente con i relatori.

Anche la scorsa settimana gli incontri hanno registrato una buona partecipazione. Le tappe di Moretta, Mondovì e Cavallermaggiore hanno visto la presenza di numerosi cittadini interessati ad approfondire il tema della giustizia e a comprendere meglio i contenuti del referendum.

"Le serate della scorsa settimana sono state molto positive e hanno confermato un interesse concreto da parte del pubblico" spiega la presidente di Panta Rei Carla Sapino "... a Moretta, Mondovì e Cavallermaggiore abbiamo trovato sale partecipate e persone attente, che hanno posto molte domande. Quando si affrontano temi complessi con chiarezza e senza slogan, il pubblico risponde con interesse e voglia di capire. Mancano due settimane al voto e si entra nella fase più intensa del dibattito. Il consiglio è di informarsi e documentarsi bene, per esprimere un voto consapevole e utile per tutta la collettività".

Il ciclo informativo proseguirà anche nei prossimi giorni con quattro nuovi appuntamenti sul territorio.

Durante gli incontri intervengono l’avv. Maurizio Paoletti, vicepresidente dell’associazione, e la presidente avv. Carla Sapino, che illustrano i contenuti della riforma e il percorso storico e politico che ha portato al referendum. Le serate sono aperte al pubblico e rappresentano momenti di approfondimento pensati per favorire un confronto diretto con i cittadini.

Il percorso informativo proseguirà quindi anche nei prossimi giorni, accompagnando il territorio verso l’appuntamento con il voto del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per una scelta consapevole.

Le prossime tappe nel dettaglio

Lunedì 9 marzo – Montanera

Ore 20.30, Struttura Polivalente (Piazza Giuseppe Filippi). Introduce Danilo Rotolone, tesoriere di Panta Rei.

Giovedì 12 marzo – Verzuolo

Ore 20.30, Palazzo Drago (Via Marconi 13). Introduce Danilo Rotolone, tesoriere di Panta Rei.

Venerdì 13 marzo – Cherasco

Ore 20.30, Auditorium Comunale (Via S. Pietro 41). Introduce Antonio Zerrillo, generale dell’Esercito in congedo.

Sabato 14 marzo – Gaiola

Ore 18.00, Sala Consigliare (Via XX Settembre 2). Introduce Paolo Bottero, sindaco di Gaiola.