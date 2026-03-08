Volley U15 / M, il Villanova conquista la semi finale contro il VBC di Mondovì

Grande prova sul campo del Pala Tomatis ieri pomeriggio, sabato 7 marzo, per gli atleti del Villanova Volley Ball Under15 che hanno staccato il pass per la finale provinciale, dopo aver conquistato la vittoria contro il VBC Mondovì.
Gli atleti locali hanno così conquistato la qualificazione per la finale provinciale che si svolgerà a Cuneo sabato 14 marzo. Il campionato proseguirà con la fase regionale.
Un grazie dai tifosi a questa bellissima squadra che fino all'ultimo ha infuocato gli animi con la vittoria 3 a 0.
Parziali 25-12; 27-25; 25-7.