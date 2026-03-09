Famiglia di cinghiali fotografati al parco della Resistenza di Cuneo

Sono stati fotografati alle 22 di ieri sera, 8 marzo, al Parco della Resistenza di Cuneo. Tre cinghiali adulti e altrettanti cuccioli, a gironzolare nell'area verde, in un orario in cui i residenti della zona passeggiano con i cani.

Le foto ce le ha mandate un lettore e sono una prova, casomai ce ne fosse bisogno, della presenza di questi ungulati a ridosso dei centri urbani.

C'era stato un avvistamento nel 2022, in pienissimo giorno, nella stessa zona, il viale degli Angeli, evidentemente di facile raggiungimento, essendo vicino al Fluviale. Perché è qui che questi ungulati si concentrano, numerosi.

E' di inizio dicembre scorso, infatti, l'ultimo abbattimento controllato autorizzato dalla Provincia proprio in questa area, in particolare tra il Santuario degli Angeli e zone limitrofe.

E' quindi probabile che quelli avvistati ieri sera al parco della Resistenza siano arrivati proprio dalla zona del Fluviale. Mai, prima d'ora, così numerosi in città.