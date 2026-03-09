 / Curiosità

Curiosità | 09 marzo 2026, 11:21

Dopo sei settimane, le giostre lasciano piazza Galimberti a Cuneo

Oggi lo smontaggio. La maggior parte si sposterà a Bra

Le giostre lasciano piazza Galimberti dopo sei settimane di permanenza in città. 

Quello appena trascorso è stato infatti l'ultimo weekend di luna park a Cuneo.  

Quest'anno - cosa che non succedeva da tempo - la loro permanenza ha coinciso con un inverno quasi normale, almeno sotto il profilo delle precipitazioni. 

Le prime settimane sono state infatti condizionate dal maltempo, ma è andata meglio dalla metà di febbraio in avanti, in particolare nei weekend e nei giorni del Carnevale. 

Molte delle giostre si sposteranno a Bra, altre a Pinerolo e altre ancora andranno fuori regione, per tornare a Cuneo a fine gennaio 2027, come fanno ormai da oltre settant'anni. 

Barbara Simonelli

