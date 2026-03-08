A Bra è attesa per Imma Tataranni - Sostituto procuratore del regista di casa Francesco Amato

Chi resiste a non rivedere in tv il sostituto procuratore più famoso d’Italia, Imma Tataranni? La quinta stagione della fiction diretta da Francesco Amato, è composta da 4 puntate, ognuna della durata di circa 100 minuti. Gli episodi vanno in onda in prima visione su Rai 1 a partire da stasera 8 marzo alle 21.30 e saranno tutti disponibili anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand.

Tra le novità più importanti della stagione spicca l’ingresso di Altiero Galliano (Rocco Papaleo), il nuovo procuratore capo. Magistrato inflessibile soprannominato “il segugio”, è poco incline a tollerare l’indipendenza di Imma. Arriva anche Edoardo Fossati (Lodo Guenzi), giovane dirigente di una multinazionale delle energie rinnovabili che offre a Pietro una nuova opportunità professionale.

Accanto alla protagonista tornano molti volti storici della serie. Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo) è il marito (?!) di Imma. Diana De Santis (Barbara Ronchi) è la cancelliera della procura di Matera, oltre che sua amica fidata. Tornano inoltre Valentina De Ruggeri (Alice Azzariti), la figlia di Imma e Pietro. Filomena (Dora Romano), madre di Pietro. Brunella (Lucia Zotti), madre di Imma. Rivediamo anche Antonio Lamacchia (Nando Irene), il dottor Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Monica Dugo).

Tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ambientata tra i Sassi di Matera, Imma Tataranni - Sostituto procuratore è la storia una donna diretta e senza filtri. Ironica e allergica alle mezze misure, è capace di risolvere alla grande casi complicati, ma spesso si trova in difficoltà quando si tratta della propria vita privata. La nuova stagione che inizia oggi riparte proprio da qui: una famiglia in crisi, nuovi equilibri da trovare e indagini da districare.