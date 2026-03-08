Robilante, l'associazione Limodoro festeggia vent'anni di attività

L’8 marzo 2006 a Robilante nasceva l’associazione Limodoro, grazie all’iniziativa e all’entusiasmo di tredici soci fondatori.

Fin dall’inizio l’associazione si è posta un obiettivo semplice ma importante: promuovere e condividere l’amore per la natura, la cultura e la socialità nel nostro territorio.

Il nome e il simbolo dell’associazione richiamano una piccola meraviglia della natura: il Limodoro, un’orchidea selvatica rara che cresce anche nei nostri boschi. Una pianta discreta e preziosa, proprio come le ricchezze naturali che spesso abbiamo vicino a casa senza accorgercene.

In questi vent’anni l’associazione ha organizzato molte attività: serate di presentazione di libri, incontri culturali, uscite alla scoperta del territorio che ci circonda e di zone anche più lontane, ricerche su tradizioni e particolarità locali.

Non sono mancate le passeggiate dedicate alla scoperta delle erbe selvatiche, dei funghi, dei fiori e delle orchidee spontanee che si nascondono nei nostri prati e nei nostri boschi.

Tra le iniziative ricordiamo anche la realizzazione di un filmato dal titolo "Chi lascia una traccia non muore per davvero "dedicato ai valori dell'associazione e alla figura di Jors de Snive (Giorio Bertaina 1902-1976), scultore contadino della montagna occitana.

Negli ultimi tempi si è aggiunta anche una nuova e simpatica iniziativa: la gara della zucca, che ha coinvolto molti partecipanti e ha contribuito a rafforzare lo spirito di comunità.

In questi vent’anni diversi presidenti si sono succeduti alla guida dell’associazione e centinaia di soci hanno partecipato alla vita del Limodoro: alcuni fin dall’inizio, altri per un tratto del percorso. Ognuno ha dato il proprio contributo, grande o piccolo, permettendo all’associazione di crescere e continuare la propria attività.

Un ringraziamento va anche alle realtà del territorio con cui abbiamo sempre collaborato: le associazioni locali, l’AVIS, la Pro Loco, il Comune, e a chi ci ha sostenuto in vario modo anche finanziariamente come la Banca di Caraglio.

Vent’anni sono un traguardo importante, ma soprattutto rappresentano una tappa di un cammino fatto di curiosità, amicizia e passione per il territorio che ci circonda. Con lo stesso spirito con cui tutto è iniziato, l'associazione Limodoro continua a guardare avanti, pronta a scoprire e condividere ancora tante piccole meraviglie della natura e della cultura locale.