Canale radicolare o estrazione: come si decide davvero (e cosa succede dopo)

C'è una domanda che prima o poi quasi tutti si trovano a fare al proprio dentista, spesso con un certo disagio: "Ma questo dente si può salvare, o è meglio toglierlo?" La risposta, nella maggior parte dei casi, non è immediata. Dipende da una serie di fattori clinici che vale la pena conoscere, non per fare i medici fai-da-te, ma per arrivare allo studio odontoiatrico con le idee un po' più chiare.

Cosa si intende per "canale radicolare"

Il trattamento canalare, tecnicamente chiamato devitalizzazione o endodonzia, consiste nel rimuovere la polpa del dente — cioè il tessuto nervoso e vascolare all'interno — quando questa è infetta o irrimediabilmente compromessa. Il dente viene svuotato, disinfettato, riempito con un materiale inerte e poi ricostruito con una corona o un'otturazione di supporto.

L'obiettivo è conservare la radice naturale nell'osso mascellare, il che ha un valore importante che spesso non viene spiegato abbastanza: finché la radice è presente, l'osso intorno ad essa rimane stimolato e non si riassorbe. Questo fa differenza non solo estetica, ma strutturale, soprattutto nel lungo periodo.

Quando si può fare il canale

Il trattamento canalare è indicato quando l'infezione o il danno riguarda la polpa ma la struttura della radice è ancora integra e sufficientemente solida da reggere una ricostruzione. I casi tipici sono: carie profonda che ha raggiunto il nervo, trauma che ha compromesso la vitalità del dente, ascesso apicale in fase iniziale, ritrattamento di una devitalizzazione precedente che non ha avuto successo.

Non è una procedura piacevole, ma con un'anestesia locale adeguata e un operatore esperto è molto meno traumatica di quanto la reputazione popolare lasci intendere. I tempi variano: alcune devitalizzazioni si completano in una seduta, altre — specialmente le retreatment su canali curvi o calcificati — richiedono due o tre appuntamenti.

Quando invece si opta per l'estrazione

L'estrazione diventa la scelta obbligata o preferibile in alcuni scenari precisi. Quando la frattura verticale della radice è confermata radiograficamente, non c'è trattamento conservativo che regga: il dente va rimosso. Stesso discorso per le radici gravemente riassorbite, per i denti con perdita ossea parodontale avanzata intorno alla radice, o per quelli che non offrono abbastanza struttura coronale per una ricostruzione stabile post-devitalizzazione.

C'è anche una questione economica che i dentisti non sempre evidenziano con chiarezza: in certi casi il costo complessivo del trattamento conservativo — devitalizzazione più ricostruzione più corona — supera quello di un'estrazione seguita da un impianto. Non sempre, e non automaticamente, ma è un calcolo che vale la pena fare.

Il problema che viene dopo: il dente mancante

Quello che si sottovaluta spesso è ciò che succede dopo l'estrazione. Moltissimi pazienti, una volta tolto il dente, rimandano la sostituzione — a volte per mesi, a volte per anni. Questo è il vero errore che i dentisti cercano di scoraggiare ma che, per motivi di costo o di ansia, viene comunque commesso con frequenza.

In assenza di un elemento dentario, l'osso alveolare che lo sosteneva inizia a ridursi per mancanza di stimolazione. Il processo è lento ma costante: dopo un anno dalla perdita del dente si può già misurare una riduzione ossea significativa, che con il tempo rende più complicato — e più costoso — qualunque intervento ricostruttivo successivo. I denti adiacenti, privi di supporto laterale, tendono a inclinarsi verso lo spazio vuoto. I denti dell'arcata opposta possono estrudere verso il basso o verso l'alto, cercando il contatto perduto. È un effetto domino che si innesca silenziosamente.

Le opzioni per sostituire un dente perso

Le alternative principali sono tre: il ponte fisso su denti naturali, la protesi rimovibile e l'impianto dentale. Ognuna ha indicazioni, vantaggi e limiti diversi.

Il ponte è una soluzione rapida e collaudata, ma richiede la molatura dei denti sani adiacenti per agganciare le corone di supporto — un sacrificio di tessuto dentale sano che molti specialisti oggi considerano evitabile quando esiste un'alternativa.

La protesi rimovibile è economica e non invasiva, ma per molti pazienti risulta scomoda nell'uso quotidiano e non previene il riassorbimento osseo.

L'impianto dentale è oggi considerato lo standard di riferimento per la sostituzione di un singolo elemento. Consiste in una vite in titanio che viene inserita nell'osso mascellare e che, dopo un periodo di integrazione ossea (osseointegrazione), supporta una corona definitiva. Non richiede di toccare i denti vicini, mantiene la stimolazione ossea e, se ben realizzato con materiali certificati, ha aspettativa di vita molto lunga.

Il nodo del costo: perché molti rimandano

Il costo degli impianti in Italia rimane il principale ostacolo. Un impianto singolo in uno studio privato di buon livello si colloca mediamente tra i 1.500 e i 2.800 euro, tutto compreso. Per le riabilitazioni su più elementi, o per i casi che richiedono innesti ossei preliminari, i preventivi possono diventare rapidamente molto più alti.

È uno dei motivi per cui negli ultimi anni si è sviluppato un flusso significativo di pazienti italiani — e tra questi molti dal nord Italia — verso cliniche specializzate in altri Paesi europei, in particolare verso l'Albania, dove i costi strutturali del settore sanitario privato sono molto più contenuti pur mantenendo standard tecnologici e di formazione del personale allineati a quelli europei. Per chi vuole farsi un'idea concreta dei numeri prima di prendere qualunque decisione, esiste online una guida dettagliata sui costi reali degli impianti e su cosa aspettarsi dal trattamento che permette di confrontare preventivi italiani ed esteri su basi concrete, senza dover raccogliere le informazioni da zero.

La decisione finale: non è solo tecnica

Tornando alla domanda iniziale — canale o estrazione — la risposta onesta è che dipende dal caso specifico e che, in assenza di un secondo parere, non sempre si ha la certezza di fare la scelta ottimale. Non è una critica ai dentisti, ma una realtà della medicina: casi simili possono essere valutati diversamente da professionisti diversi, e in odontoiatria — dove spesso il trattamento ha conseguenze decennali — confrontare più opinioni prima di procedere ha senso, specialmente quando si tratta di interventi irreversibili come l'estrazione.

Quello che è certo è che qualunque strada si scelga, rimandare non è mai la soluzione. Un dente infetto non trattato peggiora. Un dente mancante non sostituito avvia un processo di riassorbimento osseo che complica ogni intervento futuro. La finestra in cui le opzioni sono ancora numerose e i costi relativamente contenuti è quella iniziale, e vale la pena non lasciarla chiudere.













