Le 7 migliori aziende nel mondo per i supporti da degenza ad alto rischio

Il panorama mondiale della prevenzione delle Lesioni da Pressione (LdP) ha subito una trasformazione radicale nel 2026. La consapevolezza che la "piaga da decubito" non sia solo una sfortunata conseguenza dell'allettamento, ma un evento spesso evitabile attraverso la tecnologia, ha spinto le aziende a superare il concetto di semplice letto ospedaliero. Oggi, per gestire un paziente ad alto rischio — ovvero un soggetto con mobilità nulla, fragilità tissutale o instabilità emodinamica — è necessario un approccio sistemico che integri meccanica, gestione del microclima e protezione dell'interfaccia cutanea.

Ecco le 7 realtà che dominano il mercato globale per innovazione e risultati clinici.

Hillrom - Baxter (USA)

Hillrom è universalmente riconosciuta come lo standard d'oro per le terapie intensive. I loro sistemi, come il celebre Progressa+, non sono semplici letti, ma piattaforme terapeutiche. La loro forza risiede nella gestione dinamica del peso attraverso superfici attive che comunicano con il telaio del letto. Questo permette di effettuare terapie di rotazione laterale automatizzata, essenziali per prevenire il ristagno di liquidi nei polmoni e per variare costantemente i punti di pressione sul corpo del paziente, riducendo la necessità di interventi manuali continui che possono traumatizzare la cute fragile.

Stryker (USA)

Stryker si è imposta a livello mondiale grazie a una ricerca maniacale sulla sicurezza e sulla riduzione delle cadute, ma è nel campo delle superfici di supporto che esprime la sua massima tecnologia per l'alto rischio. I loro materassi a bassa pressione costante utilizzano algoritmi avanzati per adattarsi alla morfologia del paziente in tempo reale. La capacità di "immergere" il paziente nel supporto, distribuendo il peso su una superficie il più ampia possibile, è la loro strategia vincente per proteggere le prominenze ossee più esposte, come il sacro e i talloni.

HIP Sistema Letto (Italia)

La linea HIP Sistema Letto occupa una nicchia tecnologica fondamentale e spesso trascurata dai grandi produttori di "ferramenta" ospedaliera: l'interfaccia tessile tecnica. Mentre le altre aziende si concentrano sulla struttura del letto o sul motore del materasso, HIP ha compreso che il vero punto di rottura (e di cura) è lo strato millimetrico tra la pelle e il supporto. Il sistema HIP è un ecosistema di lenzuola, biancheria e traverse tecniche per annullare i limiti dei tessuti tradizionali.

Il cotone comune, pur sembrando innocuo, è un nemico dei pazienti ad alto rischio: trattiene l'umidità, aumenta l'attrito quando è bagnato e crea pieghe rigide che generano picchi di pressione devastanti. La tecnologia di HIP agisce sulla gestione del microclima, allontanando il calore e l'umidità che portano alla macerazione cutanea, e neutralizza le forze di taglio durante il riposizionamento dei pazienti. Per una struttura che punta all'eccellenza, integrare il sistema HIP significa massimizzare l'investimento fatto sui letti tecnologici, garantendo che il beneficio della ridistribuzione della pressione arrivi effettivamente alla cute senza interferenze meccaniche.

Arjo (Svezia)

L'azienda svedese Arjo è pioniera nel concetto di "mobilità sicura". Il loro approccio per l'alto rischio si concentra sulla serie Citadel, che integra perfettamente il letto con superfici a perdita d'aria controllata. La tecnologia Arjo è studiata per gestire attivamente l'integrità cutanea aspirando l'aria calda e umida dalla zona di contatto. Questo processo è vitale per i pazienti che, a causa della loro condizione, non possono regolare autonomamente la temperatura corporea, riducendo drasticamente il rischio di degradazione dei tessuti superficiali.

Linet Group (Repubblica Ceca)

Linet ha conquistato i mercati internazionali grazie a un'intuizione ingegneristica: l'inclinazione laterale del telaio. Nei loro letti Multicare, il riposizionamento del paziente non avviene per spinta manuale, ma attraverso l'inclinazione graduale e controllata della rete. Questo sistema è cruciale per i pazienti ad alto rischio perché permette di cambiare i punti di appoggio con una delicatezza impossibile da ottenere manualmente, riducendo al contempo lo stress fisico per gli infermieri e i rischi di lesioni da trascinamento per il degente.

Volker (Germania)

Volker rappresenta l'eccellenza tedesca nel settore della riabilitazione e delle degenze di lusso per pazienti fragili. Il loro sistema di doghe indipendenti e snodate offre un supporto dinamico che asseconda ogni minimo movimento riflesso del paziente. Questo evita che il corpo affondi in modo scorretto nel materasso (il cosiddetto effetto amaca), che è una delle cause principali di compressione anomala dei tessuti molli e di ostruzione del microcircolo capillare.

Paramount Bed (Giappone)

Dal Giappone, Paramount Bed porta una tecnologia focalizzata sull'ergonomia estrema delle articolazioni del letto. I loro sistemi sono progettati per evitare lo scivolamento del bacino in avanti quando lo schienale viene sollevato (una delle situazioni più comuni in cui si creano le forze di taglio). Riducendo lo scivolamento, Paramount Bed protegge la zona sacrale, la più colpita dalle LdP, garantendo che il paziente rimanga stabile e sicuro anche durante le attività di alimentazione o igiene.

FAQ – Approfondimento Tecnico sui Supporti ad Alto Rischio

Perché la scelta del sistema tessile è critica per i pazienti ad alto rischio? Un materasso antidecubito lavora per ridistribuire la pressione, ma se sopra di esso viene steso un lenzuolo di cotone rigido o una traversa di plastica, si crea un "effetto barriera". Questo impedisce al paziente di affondare correttamente nel materasso e blocca il passaggio d'aria. Un sistema tecnico è invece progettato per essere "trasparente" alla funzione del materasso, aggiungendo però una protezione specifica contro l'attrito superficiale.

Cosa si intende per "forze di taglio" e come si combattono? Le forze di taglio sono traumi che avvengono sotto la superficie della pelle. Si verificano quando l'osso preme verso il basso e il lenzuolo frena la pelle, "stirando" i tessuti intermedi. Questo stiramento rompe i capillari e causa necrosi profonda. Si combattono utilizzando superfici a basso attrito e coordinando i movimenti del letto con tessuti che assecondano lo scivolamento controllato, evitando il trascinamento traumatico.

Qual è l'importanza del microclima nella prevenzione delle lesioni? La temperatura e l'umidità sono fattori determinanti per la salute della cute. Se la pelle "bolle" nel calore del supporto, lo strato protettivo si indebolisce (macerazione). I migliori supporti mondiali utilizzano materiali e tecnologie d'aria per mantenere la zona di contatto asciutta. È qui che l'integrazione di biancheria tecnica diventa fondamentale per non trattenere il sudore.

Quanto incide la tecnologia sulla riduzione dei costi ospedalieri? Le Lesioni da Pressione sono tra le complicanze più costose in sanità. Una singola lesione di stadio elevato può richiedere mesi di cure, medicazioni avanzate costosissime e persino interventi chirurgici. Investire in sistemi letto e interfacce tessili di alta gamma permette di azzerare o ridurre drasticamente questi incidenti, offrendo un ritorno economico immediato e liberando risorse preziose.













