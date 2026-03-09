Aromatica e Quintessenza: le eccellenze liguri e cuneesi si incontrano al Baladin

Giovedì 12 marzo Diano Marina a Cuneo insieme a Savigliano, ospiti dell’Open Baladin per promuovere Aromatica e QuintEssenza

Incontro tra eccellenze della Liguria e del Piemonte a Cuneo, giovedì 12 marzo, nella prestigiosa location dell’Open Baladin (piazza Foro Boario), all’interno del calendario di appuntamenti enogastronomici del giovedì: una serata speciale dedicata a due importanti manifestazioni in programma tra un paio di mesi, Aromatica (Diano Marina, 8-9-10 maggio) e QuintEssenza (Savigliano, 17 maggio).

La promozione dei due eventi di maggio sarà affidata alle sapienti mani dello chef imperiese Michele Parisi, il quale elaborerà e delizierà i presenti con “Focaccia ligure ai profumi e sapori della Liguria”; “Dian (dischetti di pasta fresca, De.Co. di Diano Marina) al pesto fresco croccante” e “Pane di QuintEssenza con olio evo e carciofi della Riviera”. Ciascuna delle tre portate sarà accompagnata da una birra della collezione Baladin. A seguire saranno presentati e posti in degustazione alcuni prodotti (da bere e da mangiare) a base di fiori eduli, a cura dell’azienda Tastee.it di Albenga. Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa anche Pesto Ramella, Colle degli Ulivi, Pasta Fresca Elena di Diano Marina, Rb Plant di Albenga e Panetteria Vasserot di Savigliano.

Per l’attesa kermesse ligure quella di Cuneo è una delle tappe di Aromatica Off, il percorso di avvicinamento alla 13a edizione, che toccherà anche Genova (21 marzo, in occasione della finale del World Pesto Championship), San Damiano d’Asti (22 marzo, Fiera di San Giuseppe), Albenga (4 aprile-3 maggio, Fior d’Albenga) e Nizza (Id Weekend, 17-18-19 aprile).

"Aromatica – spiega Luca Spandre, Assessore al turismo del Comune di Diano Marina - conferma la sua doppia vocazione: da un lato evento per la promozione dei prodotti agricoli e dell'enogastronomia del territorio, dall'altro strumento di promozione turistica per Diano Marina e il Golfo Dianese".

Se per Aromatica all’Open Baladin si tratta del bis dopo la bella serata dello scorso anno, al debutto saranno invece i rappresentanti della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, soggetto organizzatore di QuintEssenza, una delle due manifestazioni (l’altra è la Festa del Pane) da cui nasce il Pane di QuintEssenza, una creazione (griffata Flavio Vasserot, titolare dell’omonima panetteria) che celebra il territorio attraverso profumi, tradizioni e cultura gastronomica. Questo particolare pane è realizzato con farina di grano tenero di tipo 1 ed è lavorato con lievitazione mista, che unisce lievito madre e per panificazione, al fine di ottenere un impasto equilibrato, fragrante e ricco di personalità. A caratterizzarlo è il connubio di tre erbe aromatiche che raccontano il legame tra le vallate alpine e il vicino mare di Liguria. Nell’impasto si ritrovano infatti la maggiorana (erba aromatica dal profumo delicato tipica della Liguria), il timo serpillo (che richiama i profumi spontanei delle vallate saviglianesi) e il rosmarino (simbolo di unione tra Piemonte e Liguria, territori storicamente legati anche dal punto di vista gastronomico). Il risultato è un pane dal profumo intenso e armonioso, capace di esprimere l’essenza del territorio già dal primo assaggio. Pensato per valorizzare i sapori autentici, il Pane di QuintEssenza trova il suo abbinamento ideale con olio extravergine d’oliva o con accompagnamenti semplici e delicati, capaci di esaltarne le note aromatiche senza coprirne il gusto.

L’appuntamento è giovedì 12 marzo all’Open Baladin Cuneo a partire dalle ore 18. La partecipazione è gratuita; vista l’alta affluenza che caratterizza gli show cooking del locale, la prenotazione è consigliata (0171 489199)



