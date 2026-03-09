Vicoforte, la primavera apre le porte della cupola più grande al mondo: tornano le visite immersive

Con l’arrivo della primavera riapre al pubblico la cupola del Santuario di Vicoforte, pronta anche per il 2026 ad accogliere i visitatori per una salita e visita mozzafiato. Il tour è promosso da Kalatà, impresa culturale specializzata nella valorizzazione del patrimonio e ideatrice di percorsi che si caratterizzano per la componente esperienziale.

Dopo la pausa invernale torna in attività uno dei più suggestivi e peculiari percorsi di visita alla scoperta del territorio, il tour che conduce i partecipanti nel cuore architettonico e simbolico del Santuario della Natività di Maria. La proposta di Kalatà guarda all'ampio pubblico con due possibili itinerari, analoghi nei contenuti: la salita fino ai 60 metri del cupolino (con elmetto di sicurezza e imbrago forniti dagli organizzatori), che unisce arte storia e dimensione avventurosa - oppure il percorso breve, di più agevole accesso, che permette di raggiungere un punto di vista privilegiato sugli affreschi, a 23 metri di altezza.

Non un semplice tour, ma un’esperienza immersiva – in sicurezza – che permette di scoprire la struttura, i segreti costruttivi e l’imponente ciclo pittorico seicentesco attraverso scale interne e passaggi un tempo riservati alle maestranze, fino a raggiungere l’affaccio dall’alto, con una vista privilegiata all'interno della basilica e sul paesaggio circostante, dalle colline monregalesi all’arco alpino.

Le visite si svolgono nei fine settimana e festivi. Considerato il successo riscosso durante il periodo natalizio, quando il biglietto a data aperta è stato tra i regali più apprezzati, chi ne è già in possesso può ora programmare la propria salita scegliendo a calendario una tra le date disponibili e contattando il customer care per finalizzare la prenotazione.

Per motivi di sicurezza, la salita completa alla cupola è consentita a partire dai 14 anni di età (266 gradini, 60 metri di altezza), mentre il percorso breve è consentito a partire dai 6 anni (130 gradini, 23 metri di altezza)