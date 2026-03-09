Frah Quintale completa il poker d'assi di IndieWood a Collisioni

Un nuovo straordinario nome va ad aggiungersi al cartellone di IndieWood, la giornata giovani di Collisioni interamente dedicata alla musica indie italiana, in programma sabato 4 luglio ad Alba. Dopo gli annunci di Alfa, Marco Castello e Andrea Cerrato per le loro uniche date in Piemonte, la giornata dedicata alle sonorità indie si arricchisce con un nome che ha contribuito a scrivere la grammatica di questo genere in Italia, Frah Quintale, per l’unica data estiva in Piemonte del suo Summer Tour, in occasione della pubblicazione del nuovo album “Amor Proprio”.

Personaggio in continua evoluzione, Frah Quintale con la sua musica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente riconoscibile.

Dopo l’uscita di “Regardez Moi” nel 2017 - album d’esordio triplo disco di platino - Frah Quintale parte per un tour durato oltre 2 anni. Nel 2020 inizia la saga “Banzai”, un disco composto da 23 tracce e pubblicato un lato alla volta: “Banzai (Lato blu)” nel 2020 - disco di platino - e “Banzai (Lato arancio)” nel 2021, disco d’oro.

Dopo oltre 40 concerti che hanno registrato ovunque il tutto esaurito, a giugno 2022 pubblica l’EP “Storia Breve” e in primavera/estate torna sui palchi dei principali festival e città italiane con un nuovo tour che si conclude con un sold out al Carroponte di Milano. A giugno 2023 pubblica con Coez il singolo Disco di Platino “Alta Marea”. A cui segue a settembre l’album a quattro mani “Lovebars”.

[Frah Quintale nella foto di Sha Ribeiro]

Nel 2025 si esibisce al fianco di Joan Thiele alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Frah Quintale conta attualmente 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

A Collisioni, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente.

I biglietti per il concerto di Frah Quintale sabato 4 luglio a Collisioni, che daranno accesso all’intera giornata di live, sono disponibili da subito in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati.

COLLISIONI è reso possibile grazie a: Ministero dei Beni Culturali; Regione Piemonte; Città di Alba; Fondazione CRC; Fondazione CRT; Banca d’Alba; Latterie Inalpi; Italy Good Wines; S.Bernardo; Cia; Birrificio Kaoss/Nicese; Galup; Compral; Coca Cola; Baratti&Milano; Costadoro; Michelis; Consorzio Asti Spumante Docg; Associazione Commercianti Albesi; Ironika.