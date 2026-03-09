Giornata Mondiale del Rene, il 12 marzo porte aperte al Carle di Cuneo per controlli gratuiti

"Salute renale per tutti: Vicini alle Persone, Attenti al Pianeta" è lo slogan di quest’anno, in cui ricorre il ventesimo anniversario di questa importante iniziativa, promossa dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA). La Società italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR) aderiscono a questo progetto e coordinano in Italia le attività in favore della popolazione.

Il 12 marzo la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (con Associazione cuneese per lo sviluppo della nefrologia “Ines Graziadei”) partecipa al progetto "Porte aperte in Nefrologia": dalle ore 9 alle ore 14, nello spazio antistante l’ambulatorio trapianti di rene dell’Ospedale A. Carle al piano rialzato, verrà allestita una postazione dove medici, infermieri e pazienti volontari, saranno a disposizione per dare informazioni sulla prevenzione delle malattie renali, eseguire gratuitamente un esame delle urine e la misurazione della pressione arteriosa, con consegna immediata di un referto.

La situazione della patologia e l’importanza della prevenzione

In Italia, come nel resto del mondo, l’insufficienza renale cronica è in costante aumento e non è raro che sia diagnosticata ormai in stadio avanzato, senza aver dato segno di sé magari per molti anni: i reni, infatti, svolgono un lavoro importante ma silenzioso, e quando si ammalano non sempre è facile accorgersene. Si stima, infatti, che circa il 10% della popolazione mondiale sia affetta da insufficienza renale, ma che meno della metà di queste persone siano realmente consapevoli della loro condizione. Le malattie renali, spesso associate ad altre patologie, come l'ipertensione e il diabete, possono portare a gravi complicazioni fino alla necessità di terapia sostitutiva (dialisi, trapianto) e comportano un’aumentata mortalità.

Tuttavia, semplici comportamenti come l'adozione di abitudini salutari, l’attività fisica regolare e la sospensione del fumo, e regolari controlli a costo contenuto della pressione arteriosa e dell’esame delle urine possono aiutarci a prevenire e diagnosticare precocemente queste malattie e talvolta a modificarne il decorso. I farmaci a nostra disposizione stanno aumentando e possono contribuire in modo decisivo a rallentare l’evoluzione del danno renale e a ridurre la mortalità.

La Giornata Mondiale del Rene 2026 si propone di far luce su questo tema e di promuovere comportamenti e stili di vita che possono contribuire alla salute dei reni, sottolineando il ruolo fondamentale della prevenzione.