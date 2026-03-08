Ampia partecipazione a Sale delle Langhe per la "Giornata della Prevenzione"

Ampia partecipazione oggi, domenica 8 marzo, alla Giornata della Prevenzione gratuita, organizzata dal Rotary Club Mondovì, a Sale delle Langhe.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha permesso a tutti di sottoporsi gratuitamente a controlli e screening sanitari, con il supporto di medici e professionisti della salute, in un percorso strutturato e accessibile, all'interno della sala polivalente.

La mattinata si è aperta con un triage iniziale, con l’accoglienza dei partecipanti e la misurazione della pressione arteriosa. Oltre a esami più specifici relativi a colesterolo, glicemia ed emoglobina e area cuore con elettrocardiogramma (ECG), era presebter abcge un0'area neurologica, per la valutazione specialistica orientata alla prevenzione un'area odontoiatrica, dedicata allo screening del cavo orale.

Infine presente un'area di medicina generale, pensata per fornire orientamento alla salute, consigli su uno stile di vita sano e indicazioni per una corretta alimentazione, elementi chiave nella prevenzione delle principali patologie.

"I residenti del paese - spiega il sindaco, Andrea Mozzone - si sono sottopostigratuitamente a una serie di esami eseguiti in loco, anche con il supporto di un camper medicalizzato con i medici Rita Pagliaro, Maurizio Colombo, Giovanni Gasco, Alessandro Quercia. Presente anche il dottor Baldi che è il nostro medico condotto. Un grazie al Rotary ed in modo particolare al presidente Roberto Bresciano per l’opportunità ed ai medici presenti per aver messo a nostra disposizione non solo la loro professionalità e competenza ma soprattutto per averlo fatto con garbo e cortesia".