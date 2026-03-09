ARRAMPICATA SPORTIVA / Giorgia Tesio domina a Bressanone e si conferma campionessa italiana Boulder

Il Campionato Boulder 2026 alla Vertikale di Bressanone ha offerto uno spettacolo avvincente, dall’inizio fino all’ultima presa dell’ultimo blocco della finale.

Dominio assoluto della monregalese Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), che si conferma campionessa Italiana e primo titolo di campione italiano conquistato da Matteo Reusa (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle).

Già le qualifiche sono partite con grandissima energia e qualità. La competizione femminile ha visto fin da subito la Tesio in grande spolvero, con 4 top, di cui 3 flash e 1 zona. Al suo inseguimento Stella Giacani (Fiamme Gialle) e Leonie Hofer (AVS Passeier).

Grande show anche nelle semifinali: dinamismo, coordinazione, equilibrio, forza fisica, concentrazione tutti sollecitati per affrontare i 4 blocchi tracciati per i 24 semifinalisti e le 24 semifinaliste. La classifica ha visto in testa al gruppo femminile Giorgia Tesio, che ha conquistato tutti i 4 top alla massima velocità (3 su 4 flash). Al suo inseguimento le due olimpioniche Laura Rogora (Fiamme Oro), con 3 top (di cui 2 flash) e 1 zona, e Camilla Moroni (Fiamme Oro) con 3 top (di cui 1 flash) e 1 zona. Le altre 5 atlete che hanno strappato il pass per la finale sono state Francesca Matuella (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), Leonie Hofer, Carolina Gradaschi (King Rock Climbing), Irina Daziano (InOut) e Stella Giacani.

Le finali hanno rappresentato davvero un bellissimo spettacolo per il pubblico presente e per quello collegato in streaming.

Giorgia Tesio si è vestita nuovamente di tricolore: con una prestazione davvero formidabile, sia in semifinale che in finale, ha dominato la competizione. Unica atleta a chiudere tutti e 4 i blocchi della finale, realizzandone 2 in modalità flash, Giorgia ha mantenuto a pieno merito il titolo di Campionessa Italiana (quarto titolo della sua carriera agonistica). Sul secondo gradino del podio è salita Camilla Moroni, già argento nel 2025, con 3 top e 1 zona, mentre ha conquistato il bronzo Laura Rogora, con 2 top e 1 zona.

Giorgia Tesio: “In questa gara sono uscita sull’ultimo blocco convinta di dover lottare fino alla fine. In qualifica mi sentivo bene, in semifinale ho fatto una gara di cui sono molto fiera. Quindi sono molto contenta di essermi riconfermata e di aver portato a casa il titolo anche quest’anno. Ora abbiamo i Team trials e poi c’è la prima tappa di Coppa del Mondo in Cina, per cui sono prequalificata, e quindi l’appuntamento più importante è quello, poi spero di partecipare anche alla tappe successive e di fare una stagione da ricordare.”