Quarantatré anni di Motoraduno primaverile a Fossano: presentata l’edizione 2026

Il Motoraduno primaverile diverrà, come da tradizione a Fossano ormai da 43 anni a questa parte, “capitale delle due ruote”. E da questa edizione anche evento di portata internazionale, come dichiaratamente attestato dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Un grande vanto per il territorio fossanese, frutto delle tante iniziative promosse dal Motoclub Fossano del presidente Gianni Mina (fedele realtà che nel 2025 ha compiuto 95 anni), con la collaborazione della Federmoto, del Comune, dell’immancabile “don Biker” Mario Dompè, enti e sponsor di spicco e con la presenza per questo 2026 del padrino d’eccezione Roberto Rolfo, ex gloria motociclistica della MotoGp, che con la sua RR44, darà agli appassionati lezioni di guida sicura.

L’evento è stato presentato in una conferenza stampa stamane (lunedì 9 marzo) nella Sala Rossa del Comune di Fossano, in presenza del sindaco Dario Tallone, del senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio, del presidente del Motoclub Fossano Gianni Mina, dell’assessore allo Sport fossanese Danilo Toti, don Biker Mario Dompé e tante altre autorevoli figure militari e civili della Città degli Acaja.

L’appuntamento del Motoraduno di Primavera, inserito nel calendario ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana, si svolgerà, come anticipato da TargatoCn nelle scorse settimane con l'intervista a Roberto Rolfo (LEGGI QUI) , sabato 21 e domenica 22 marzo. L’evento è organizzato dal Motoclub Fossano, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI). L’obiettivo principale della manifestazione è la sicurezza in pista e sulle comuni strade, attraverso l’ausilio di esperti del settore. Tanti gli appuntamenti di cartello in una Fossano che animerà la città attraerso migliaia di motociclisti da tutta Italia e non solo. con i loro rombi di motore e frizzanti momenti collettivi di piazza.

GLI APPUNTAMENTI DEL MOTORADUNO DI PRIMAVERA 2026

Venerdì 20 marzo inizieranno i momenti dedicati ai corsi di guida sicura avanzata FMI per patentati. Avranno la durata di un giorno, a scelta tra venerdì 20 o sabato 21 marzo, con lezioni teoriche seguite da pratica sul circuito delimitato in piazza Diaz. Venerdì sera alle 21 è in programma il convegno “Educazione stradale e guida sicura” in piazzetta Bima, all’interno dell’ex chiesa del Salice. Tutti i progetti saranno in collaborazione con le Forze dell’Ordine fossanesi e l’Esercito.

Altra novità dell’edizione 2026, la presenza della Scuola di pilotaggio RR 44 Roby Rolfo, in collaborazione con il partner Cuneo Lube. Nelle giornate di sabato e domenica, all’interno del circuito delimitato di piazza Diaz, toccherà a Roberto Rolfo insegnare piegamenti e come tenere una guida sicura.

La stessa Piazza Diaz, insieme con Viale Alpi e via Romanisio, come da tradizione, saranno i luoghi fulcro della manifestazione, dove gli appassionati avranno la possibilità di curiosare tra gli stand delle case motociclistiche e dei marchi di abbigliamento ed accessori, mentre il parco cittadino, con accesso da Viale Alpi o Piazza Diaz, sarà invece protagonista della vetrina dei produttori agricoli e artigiani con le eccellenze gastronomiche locali.

Per due giorni Fossano si trasformerà nel tempio delle due ruote con molteplici proposte per i centauri ma anche tante attività collaterali: dalla musica live agli intrattenimenti, fino a momenti conviviali. In piazza Diaz sarà allestito il “Food Park”, una tensostruttura adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno e lo street food, da sabato 21 marzo alle 9 fino a domenica 22 alle19, con cibo, birra e tanta musica.

L’inaugurazione ufficiale del 43° “Motoraduno di Fossano” è previsto sabato 21 marzo alle 15.30, in via Roma, davanti al municipio. A seguire, la sfilata di commemorazione al cippo dei Motociclisti di Cussanio con il “4°memorial Graziella Botta, ‘Meo’ Marco Sperandio e “PiGi” Dutto. Per i motociclisti che vorranno partecipare alla sfilata, il ritrovo è previsto alle 15.20 in piazza Diaz, cuore dell'evento.

Qui domenica mattina ci sarà il raduno vero e proprio, durante il quale sarà celebrata la santa Messa, cui seguirà la benedizione delle moto alle 11.30. Come ogni anno all'avvenimento sono attesi migliaia di centauri, pronti a dar seguito a 58 secondi di accelerate in onore di Marco Simoncelli e di tutti i bikers scomparsi. Alle 11.00, prima della celebrazione, tutti con gli occhi al cielo per il lancio dei paracadutisti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni ai corsi di guida sicura avanzata (entro il 16 marzo): motoclubfossano@gmail.com o il 348.3046430

Per informazioni su pernottamenti: Ascom Fossano-0172/692037 o info@ascomfossano.it.

Per informazioni su stand, sponsor e Food Park: VMstyleEventi & Comunicazione (Segreteria Organizzativa)–Valentina 328.8864311www.vmstyle.it-eventi@vmstyle.it

Per informazioni sulla “Mostra Scambio moto e ricambi d'epoca”: Flavio Mellano 328.2169067

Per informazioni turistiche sulla Città di Fossano:0172.60160 www.visitfossano.it-iatfossano@cuneoholiday.com; le pagine Facebook e Instagram del Motoraduno Fossano e il sito www.vmstyle.it/motoraduno-di-fossano-2026/