SCI ALPINO / Melissa Astegiano seconda e questa nei Super-G degli English Championships

Dopo i fasti olimpici, in questi giorni le piste di Bormio stanno ospitando, gli English Alpine Championships organizzati dall’Ente Snowsports England.

Domenica 8 marzo si sono disputati due Super-G FIS. Nel primo vittoria svizzera con Carmen Boner dello Schneesport Club Madrisa Klosters, al traguardo con il tempo di 1’,08”, 17/100. Seconda a 57/100 la carabiniera limonese Melissa Astegiano. Nella gara 2 successo dell’andorrana Etna Pou Olive dell’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roigin 1’,08”,44/100, con un vantaggio di 4/100 sulla svizzera Valerie Bolzdello Ski Club Madrisa e di 27/100 su Carmen Boner.

Melissa Astegiano si è piazzata quarta a 37/100 e sesta a 97/200 è giunta l’atleta di casa Valentina Lazzeri del Reit Ski Team Bormio. Tripletta canadese nel Super-G FIS sulle nevi di Kimberley, nella British Columbia, con il successo di Nikola Buchar del Wimdermere Valley Ski Club in 1’,19,09”, con 36/100 di vantaggio su Hannah Jensen del Whistler Mountain Ski Club e 63/100 sull’Aspirante Elena Deda ancora del Wimdermere Valley Ski Club. Buon decimo posto per la pecettese Anita Frola dell’Equipe Beaulard, quinta della Aspiranti.