TIRO CON L'ARCO / Arcieri di Bra: Mantovanelli campionessa lombarda, Bo seconda

Si è conclusa a Monza, presso il campo degli Arcieri dell’Ascot Triante, la stagione invernale del campionato regionale lombardo Indoor CSAIn di tiro con l’arco, al termine di un circuito composto da dieci tappe disputate durante l’inverno.

Tutte le gare della stagione si sono svolte con la formula “25 Round & Trophy”, una competizione che prevede il tiro di 60 frecce su sagome tridimensionali 3D e che richiede grande precisione, continuità e concentrazione.

La classifica finale del campionato è stata determinata sommando i migliori quattro risultati ottenuti durante il circuito invernale ai quali è stato aggiunto il punteggio della gara conclusiva disputata oggi.

Grande soddisfazione per gli Arcieri di Bra, squadra piemontese che ha saputo mettersi in evidenza nel campionato lombardo nella categoria Arco Ricurvo Moderno femminile.

Il titolo di campionessa regionale è stato conquistato da Chiara Mantovanelli, autrice di una stagione molto solida e costante lungo tutte le tappe del circuito. Ottimo risultato anche per la compagna di squadra Barbara Bo, che ha chiuso il campionato al secondo posto, regalando agli Arcieri di Bra una prestigiosa doppietta ai vertici della classifica.

A completare il podio è stata Simona Ferrari degli Arcieri 4 Hood, terza classificata al termine della stagione.

La gara di Monza ha così sancito la conclusione di una stagione invernale intensa e partecipata, con dieci tappe che hanno visto confrontarsi numerosi arcieri del circuito CSAIn.

Per gli Arcieri di Bra il risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto durante l’anno e conferma il valore delle proprie atlete anche nelle competizioni fuori regione.