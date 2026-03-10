Al 47° Trofeo A.N.A. vincono sport e collaborazione, oltre trecento gli atleti provenienti da tutta la provincia

Sono stati oltre trecento gli atleti provenienti da tutta la provincia e da diverse zone della regione a partecipare, domenica 8 marzo, alla 47ª edizione del Trofeo A.N.A., la tradizionale gara di inizio primavera organizzata dalla Podistica Buschese, insieme al Gruppo Alpini di Busca e con il patrocinio della Città.



Una bella giornata primaverile ha accompagnato le varie gare disputate: prima le categorie giovanili nelle vie attorno al compendio dei capannoni, poi la prova degli adulti con l'ormai classico percorso che sale verso la Colletta di Rossana per poi ridiscendere nel centro cittadino attraverso il parco del Maira e tornare nel compendio per un mezzo giro prima di tagliare il traguardo.



Gli atleti che si sono distinti: 1° assoluto Matteo Bagnus della podistica Valle Varaita, 2° assoluto Gabriele Canavese dell'atletica Mondovì e 3° assoluto Giacomo Aimar dell'atletica Pinerolo. Nella categoria donne, premiate anche con un rametto di mimosa, a trionfare è l'atleta del Roata Chiusani, Cinzia Tomatis, 2° Irma Chiavazza dell'atletica Saluzzo e 3° Anna Ruatta della Podistica Valle Varaita.



La società più numerosa è la Podistica Buschese che, per spirito di ospitalità, lascia il premio alla podistica Valle Varaita presente con 50 atleti.



Gli atleti della Buschese si sono distinti nelle varie categorie: nella categoria allievi la vittoria è andata a Edoardo Gosmaro. Negli adulti vittorie per Antonella Della Rocca nella categoria SF40, Filomena Menduni nella SF75 e Ferrero Cristian nella SM35.



Sul podio sono anche andati Tommaso Peano 2° nella categoria PM, Wout Feys 2° nella categoria SM, Emilio Falco 2° e Gabriele Beccaria 3° della SM35, Sergio Olivero 3° nella SM40 e Mario Olocco 3° nella SM60.



Per la sezione Acli il podio maschile vede Andrea Ubezio 1°, Matteo Vernetti 2° e Mattia Tallone 3°, mentre per quello femminile, il 1° posto è conquistato da Antonella Della Rocca, il 2° da Eufemia Magro e il 3° da Giulia Culasso.



Alle premiazioni erano presenti la vicesindaca Beatrice Aimar e l’assessore allo Sport Diego Bressi: «Il Trofeo A.N.A. si conferma una delle gare tra le più importanti del podismo piemontese e la buona riuscita di questa manifestazione è sicuramente merito della sinergia organizzativa tra la Podistica Buschese, il Gruppo degli Alpini e da tutti coloro che ogni anno la rendono possibile».



«Sono molto soddisfatto del successo di questa gara, sempre molto partecipata, e sono orgoglioso dei risultati ottenuti dagli atleti della Podistica Buschese – ha dichiarato il presidente Davide Galliano – A nome di tutta la società, ringraziamo tutti i partecipanti, la Città, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, gli Alpini, la Croce Rossa e tutti i volontari che hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi».



Il calendario della Podistica Buschese proseguirà con la gara di montagna a Melle il 23 maggio, il 5.000 metri in centro a Villafalletto l’11 giugno e, grande novità di quest’anno, con il trail sui sentieri della collina buschese in programma il 6 settembre.