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Economia | 10 marzo 2026, 07:00

Logistica 4.0: arriva Friipak, la piattaforma che digitalizza i voucher dei pallet

Addio alla carta per la gestione degli imballi industriali. La soluzione di Pickupabox punta su tracciabilità, sostenibilità e riduzione dei costi.

Logistica 4.0: arriva Friipak, la piattaforma che digitalizza i voucher dei pallet

Friipak è il marketplace digitale gestito da Pickupabox per la gestione, tracciabilità e circolazione degli MDR (Mezzi di Raccolta), con particolare riferimento ai diritti restitutori connessi agli imballi industriali, tra cui pallet EPAL e sistemi equivalenti. La piattaforma introduce un modello digitale, tracciabile e regolamentato per la gestione dei saldi pallet e degli MDR connessi, superando definitivamente la gestione cartacea e manuale.

Digitalizzazione dei Voucher

Friipak consente la dematerializzazione, emissione, scambio, consultazione e chiusura dei titoli rappresentativi degli MDR, nel rispetto delle normative vigenti e con piena tracciabilità delle operazioni.

Il sistema supporta l’interscambio digitale tra:

produttori

● retailer (GD e GDO)

● operatori logistici

● trasportatori

● produttori e commercianti di pallet

garantendo certezza del dato, controllo dei flussi e riduzione delle inefficienze operative.

Marketplace regolamentato e tracciabile

Ogni fase del ciclo di vita del buono MDR — dall’emissione alla chiusura — è registrata elettronicamente all’interno della piattaforma Friipak, assicurando:

● tracciabilità completa

● auditabilità

● trasparenza contrattuale

● consultazione in tempo reale


 

Vantaggi operativi

● Efficienza operativa

Friipak automatizza la gestione degli MDR, riducendo tempi, costi e attività manuali lungo l’intera filiera logistica.

● Conformità normativa

Le registrazioni digitali protette consentono la piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione dei titoli e gestione documentale.

● Sostenibilità ambientale

La piattaforma favorisce il riutilizzo degli imballi e l’ottimizzazione dei flussi logistici; la cartolarizzazione dei voucher rappresentativi degli MDR consente una riduzione dei trasporti non necessari.

● Semplicità e controllo

Interfaccia intuitiva, riduzione degli errori, accesso immediato alle informazioni e pieno controllo dei saldi Voucher.

● Scalabilità

La soluzione è progettata per crescere con il business, adattandosi a volumi e strutture aziendali differenti.

Friipak sta già raccogliendo le prime adesioni alla piattaforma

Tra le aziende che hanno deciso di adottare la piattaforma citiamo Logistica Uno MEGAMARK, realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata grazie a oltre 500 supermercati diretti e affiliati, che hanno scelto Friipak per la gestione digitale dei pallet Epal.

L’obiettivo condiviso è massimizzare l’utilità dei pallet riducendo sprechi e dispersioni, rendendo i processi più tracciabili, sicuri e sostenibili.

Una piattaforma realizzata da esperti del settore

Friipak è un marchio registrato da Pickupabox, partecipata da Setup, Tesi e altri player con sede a Torino con la collaborazione di diversi grandi professionisti e università. Il progetto infatti è sostenuto da un forte know-how nel settore e una visione orientata alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Perché è il momento giusto per adottarlo

L’industria logistica richiede ormai soluzioni digitali per gestire al meglio le proprie operazioni e rispondere a esigenze normative, ambientali ed economiche. Friipak risponde a queste sfide con un approccio semplice, efficiente e rispettoso dell’ambiente — tutto in pochi click.

Per informazioni e contatti:

• Email: info@friipak.com

• Telefono: +39 3534853239








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I.P.

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