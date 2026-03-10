ATLETICA / Mondovì, week end di lanci e marcia: Casagrande sfiora il podio a Vercelli

Vercelli – 8 marzo – Campionati Regionali Lanci Giovanili

Casagrande sfiora il podio nel giavellotto

A Vercelli è andata in scena l’ultima giornata dei Campionati Regionali invernali di lanci giovanili categoria cadetti. Con il tecnico Pietro Rossi che segue il settore lanci, hanno fatto il loro esordio in gara tre giovani atlete che si sono avvicinate a questa specialità negli ultimi mesi. Giulia Casagrande è andata vicina al colpaccio nel lancio del giavellotto grazie alla sua seconda spallata misurata a 28,48 metri: un ottimo biglietto da visita per Giulia risultata la migliore 2012 (primo anno di categoria). Bene anche nel martello 12ª con 19,96 metri subito dietro a Giada Pirola del Polo di Carrù 11ª con un lancio a 20,89 metri. Da segnalare anche l’8° posto di Beatrice Rinaldi nel disco (19,10 metri) e il 6,52 nel peso.

Alessandria – 8 Marzo – Campionati Italiani di Marcia 21 e 10 km

Trofeo Piemonte Marcia

Ad Alessandria nella giornata di domenica 8 marzo sul Viale adiacente allo stadio “Azzurri d’Italia”, si è svolta prima edizione dei Campionati Italiani sulla distanza dei 21 km, oltre a quella dei 10 km giovanile. Purtroppo si registra il ritiro della “capitana” Vittoria Bollano al 17° km, mentre completano la loro prima "10 km" Emma Battaglio (24ª in 57’11”) e Carolina Ribezzo (27ª in 57’39”) nelle U18. Personale abbassato a 1h04’05” per Marcella Forni tra le U20, mentre tra i cadetti in gara il fratello Aurelio 20° in 35'02" sui 6 km (purtroppo squalificato Lorenzo Murisasco). Bene anche Letizia Comino che fa fermare i crono su 24’14” sulla 4 km cadette, distanza che non aveva mai affrontato prima. Ad accompagnarli nella trasferta il tecnico Valeria Biga: con la supervisione di Elisa Rigaudo, stanno seguendo con grande dedizione il settore della marcia dell'Atletica Mondovì, che conta ormai una decina di atleti.

[Nella foto: Lorenzo Murisasco, Aurelio Forni e Letizia Comino]