BASKET / Olimpo Alba batte Carmagnola 83-69: è il terzo successo consecutivo

L'Olimpo Alba conquista un'importante vittoria nella penultima gara di stagione regolare, superando Carmagnola con il punteggio di 83-69 in uno scontro diretto fondamentale per la classifica.

Nella prima metà di partita gli attacchi sono stati prolifici da entrambe le parti. Le aquile hanno concesso troppi secondi tiri agli avversari, ma sono state brave a costruirsi un piccolo vantaggio. All'intervallo i biancorossi conducevano 44-40.

La svolta è arrivata nel terzo periodo, quando la difesa di casa ha alzato i giri del motore, non concedendo praticamente nulla ai viaggianti. In attacco, una buona circolazione di palla ha portato a tiri aperti che hanno permesso di aprire un divario importante, fino a sfondare il muro delle 20 lunghezze di vantaggio. Una volta toccato il +23, Carmagnola ha rosicchiato qualcosa negli ultimi due minuti, ma il risultato era ormai in ghiaccio.

Il successo albese matura sull'83-69 ed è il terzo consecutivo, dopo quelli ottenuti contro Rivalta e Serravalle.

Resta da giocare l'ultima gara di stagione regolare, in programma domenica 15 marzo alle 18.30 ancora in casa, al Pala Langhe di Alba, contro la terza in classifica, Asti. Servirà un grande tifo per chiudere al meglio la regular season!