Variante di Demonte, si fa sul serio: 101 mila metri quadri da espropriare e 87 proprietari coinvolti

Lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi: "Stanno per partire le lettere per gli espropri. Si va avanti con la variante di Demonte".

La ha fatto ringraziando anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, della Lega, in prima fila al convegno che si è svolto oggi in Confindustria sul tema, sempre molto caldo, delle infrastrutture piemontesi, fotografate dal rapporto OTI 2025, l'Osservatorio di Confindustria sullo stato di salute e di avanzamento delle grandi opere. Bergesio ha sempre avuto a cuore la variante di Demonte ed è stato tra i primi firmatari all’emendamento che prevedeva la nomina di un Commissario straordinario e che è stato poi approvato all’unanimità e recepito dall’art. 19-bis del decreto-legge 104 del 10 agosto 2023, “Asset”. Da qui la nomina del commissario ing. Luca Bernardini.

Un'opera finanziata nella Legge di Bilancio 2024 e rifinanziata nel 2025 per 92 milioni di euro. Bergesio, che la segue da 15 anni, ha così commentato: "Stiamo seguendo l'attività di Anas affinché entro fine anno si possa procedere alla gara d'appalto. La pubblicazione degli espropri è un atto fondamentale perché dà il via libera al percorso della gara. È un risultato concreto, grazie alle attività del governo e di ANAS. Ritengo che sia fondamentale per un'opera progettata nel 2008. Grazie all'accelerazione impressa con la nomina del commissario straordinario, riusciremo a realizzarla e a dare una risposta concreta alle aziende e alle famiglie di un territorio troppo martoriato dall'assenza di una viabilità alternativa per i mezzi pesanti".

C'è già tutto per procedere, a partire dai nomi di chi riceverà la comunicazione di esproprio, 87proprietari, che cederanno, per consentire la realizzaziome di una bretella di 2 chilometri, una parte di terreni al momento a pascolo, a semina o a prato, per un totale di poco superiore ai 101 mila metri quadri di superficie, come da foto allegata.

Si fa sul serio. La strada verrà realizzata dal km 16,2 al km 18,7 in variante dell’attuale SS21 a sud dell’abitato di Demonte.

Per la prima volta, da quando si parla della variante di Demonte - decenni - c'è un passo avanti concreto. Il ministero dell'Ambiente ha dato parere positivo e si attende quello della Commissione Europea, anch'esso si spera positivo. C'è fiducia.

Queste le parole di Gabusi oggi a Cuneo.