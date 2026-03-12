A Cuneo Luca Palamara: “Vota Sì per liberare la magistratura dalle correnti”

Luca Palamara, ex presidente ANM, già membro togato Csm e magistrato, parteciperà all’incontro organizzato dal Comitato Sì Riforma, Fratelli d’Italia e il Comitato Camere Penali per il Sì, sul tema: “Vota Sì per liberare la magistratura dalle correnti”.

L’appuntamento è per mercoledì 18 marzo alle ore 20.45 nella Sala Falco della Provincia in Corso Dante 41 a Cuneo. Luca Palamara è noto soprattutto per il cosiddetto "Sistema Palamara", ossia il meccanismo di correnti e spartizione del potere all'interno della magistratura italiana, descritto nel libro-intervista Il Sistema con Alessandro Sallusti, che smaschera l'orientamento illecito di nomine e incarichi apicali, influenzando la politica e la giustizia. In sala Falco discuterà delle ragioni del Sì, con il dottor Antonio Gustapane, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Varese, l’avvocato Dora Bissoni, presidente sezione di Cuneo della Camera penale Vittorio Chiusani di Torino, il senatore Lucio Malan capogruppo Fratelli d’Italia in Senato e l’onorevole Monica Ciaburro.

Porteranno i saluti William Casoni, presidente provinciale Fratelli d’Italia e l’avvocato Alessandro Ferrero presidente dell’Ordine degli avvocati di Cuneo.