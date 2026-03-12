 / Viabilità

Viabilità | 12 marzo 2026, 09:31

Disagi in tangenziale ad Asti per un incidente avvenuto poco prima dello svincolo Boana [IN AGGIORNAMENTO]

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e personale sanitario del 118

Disagi in tangenziale ad Asti per un incidente avvenuto poco prima dello svincolo Boana [IN AGGIORNAMENTO]

Ennesima mattinata complessa per la viabilità cittadina, a causa di un incidente stradale verificatosi poco fa sulla tangenziale di Asti, nel senso di marcia verso corso Alessandria, a poche decine di metri dallo svincolo Boana.

Poiché il sinistro, in seguito al quale sono giunti sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e mezzi di soccorso del 118, è accaduto da pochissimo, le notizie in merito al momento sono poche e frammentarie, ma naturalmente l'accaduto sta comportando pesanti ripercussioni sul traffico in ingresso di città, in una fascia oraria già di per sé piuttosto critica.


 

