Colle dell’Agnello, riapre parzialmente la strada provinciale

A partire dalle ore 15 di oggi, giovedì 30 aprile, sarà disposta la riapertura parziale al traffico della Strada Provinciale 251 del Colle dell’Agnello, nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 4,700, in corrispondenza dell’ex dogana, e il chilometro 10,500, in località Pian dell’Agnello. Il provvedimento fa seguito alle verifiche effettuate sullo stato della carreggiata, che fino alla quota di a quota 2.114 metri risulta sgombra dalla neve accumulata durante la stagione invernale e percorribile dai veicoli.

La riapertura parziale modifica quanto stabilito dall’ordinanza emessa lo scorso ottobre per la stagione invernale 2025‑2026, che aveva disposto la chiusura dell’intero tratto della provinciale fino al valico del Colle dell’Agnello. Restano tuttavia invariate le limitazioni sulla parte sommitale della strada: permane infatti la chiusura al traffico dal km 10,500 fino al km 14,010, corrispondente al confine di Stato.

In previsione del ponte del 1° Maggio gli appassionati di scialpinismo e ciaspolate potranno così raggiungere Pian dell’Agnello in condizioni di sicurezza, in attesa del completamento delle operazioni necessarie per la riapertura integrale del collegamento internazionale, che dipenderà dall’evoluzione delle condizioni meteo e dagli interventi di sgombero e messa in sicurezza del tratto di alta quota.