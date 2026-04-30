A33 Asti-Cuneo: da lunedì 4 maggio si pagherà il pedaggio sulla nuova tratta Cherasco-Roddi

Da lunedì saranno operativi anche i portali 6 e 7 del sistema free flow

Col completamento dei lavori sulla A33 Asti-Cuneo e l’apertura al traffico delle quattro corsie sull’intero tracciato, da lunedì 4 maggio entrerà in funzione il sistema di esazione Free Flow anche sulla tratta Cherasco–Roddi.

L’attivazione dei portali 6 e 7 va ad aggiungersi a quelli già operativi, portando in tal modo a sette il numero complessivo di varchi attivi.

La tecnologia Free Flow permette il pagamento del pedaggio senza soste o rallentamenti alle barriere: appositi portali installati lungo il percorso rilevano e classificano i veicoli, calcolando l’importo in base al tratto effettivamente percorso. L'assenza di code e fermate fisiche incrementa i livelli di sicurezza stradale e apporta benefici diretti all'ambiente, riducendo sensibilmente le emissioni inquinanti dei veicoli in transito.

Restano confermate le esenzioni a tutela della comunità e della mobilità locale. La tangenziale di Alba e il tratto Asti–Isola d’Asti rimarranno gratuiti per gli spostamenti locali, così come l'accesso al polo ospedaliero di Verduno. Quest'ultimo è garantito dal transito sotto il portale “H” che identifica ed esclude automaticamente dal pedaggio i veicoli in entrata e in uscita dalla struttura sanitaria.

Prorogate le seguenti agevolazioni tariffarie: