Dopo la pausa invernale, riapre il Col de la Bonette: torna il richiamo dei biker cuneesi

Il Col de la Bonette riapre oggi, giovedì 30 aprile, e per i bikers cuneesi torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La strada francese, che raggiunge i 2.715 metri di quota al valico e tocca i 2.802 metri con il celebre anello della Cime de la Bonette, è uno dei percorsi alpini più spettacolari e frequentati dagli appassionati delle due ruote.

Il richiamo è forte soprattutto per chi parte dalla provincia di Cuneo e costruisce un anello che tocca alcuni dei passi più scenografici delle Alpi Marittime.

Il tragitto più gettonato prevede il passaggio dal Colle della Maddalena fino a Jausiers, la salita alla Bonette, la discesa verso Saint-Étienne-de-Tinée, quindi la prosecuzione per Isola, la risalita a Isola 2000, il Colle della Lombarda e il rientro a Vinadio prima della pianura.

La riapertura arriva dopo la consueta chiusura invernale, quando neve e ghiaccio impongono la sospensione della circolazione e successivi lavori di sgombero. Non a caso, ogni anno il ritorno alla percorribilità viene accolto come il via ufficiale alla stagione dei grandi passi alpini, con motociclisti, ciclisti e turisti pronti a tornare lungo la strada più iconica dell’area.