SCI DI FONDO / Tricolori U14 di Passo Cereda: Gioele Pellegrino ai piedi del podio nella gimkana

Si è aperta con risultati incoraggianti per gli atleti cuneesi la prima giornata dei Campionati Italiani Under 14 di sci di fondo, in corso a Passo Cereda, dove oltre 250 giovani fondisti provenienti da tutta Italia si sono sfidati nella gimkana cross a tecnica libera, prova spettacolare e tecnica che ha inaugurato il programma della rassegna tricolore.

Tra i protagonisti della giornata spicca Gioele Pellegrino (Entracque Alpi Marittime), che ha sfiorato il podio chiudendo la gara al quarto posto dopo aver superato brillantemente qualificazioni e batterie. Nella finale maschile la vittoria è andata a Nicolò Piller Cottrer (Camosci), davanti a Davide Trettel (Cermis) e Christian Confortola (Alta Valtellina).

Sempre nella top ten si è distinto anche Giovanni Risso (Entracque Alpi Marittime), autore di una buona prova conclusa all’ottavo posto. Più indietro gli altri atleti delle società cuneesi: Davide Marchisio (Entracque Alpi Marittime) ha terminato 18°, Carlo Simon (Valle Stura) 21°, mentre Nicolò Rosso (Entracque Alpi Marittime) ha chiuso 25°.

Nella prova femminile il successo è andato ad Anna Profanter (Seiser Alm), che ha preceduto Sofia Orsi (Carisolo) e Vanessa Piccolo (Edelweiss). La migliore tra le piemontesi è stata Lucia Macario (Entracque Alpi Marittime), che ha concluso la gara al ventesimo posto.

Il programma dei Campionati Italiani U14 proseguirà sabato con la gara individuale in tecnica classica, mentre domenica la manifestazione si chiuderà con la staffetta mista, con squadre composte da due frazionisti maschi e due femmine.