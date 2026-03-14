Presentata a Fossano la cinque giorni di eccellenza della zootecnia cuneese [FOTO e VIDEO]

L’allevamento si conferma vetrina indiscussa di tutta la Provincia, in occasione delle “Giornate Zootecniche Fossanesi”.

Presentata infatti ieri, 13 marzo, in sala Rossa del Comune una nuova edizione che, come al solito, radunerà oltre un centinaio di capi dei migliori bovini di razza Piemontese, Frisona Italiana e Pezzata Rossa Italiana e non solo.

Gli appuntamenti saranno inclusi in una cinque giorni piena di interesse, che si terrà principalmente tra Piazza Dompè con la 22ª Mostra provinciale di bovini di razza piemontese, la 55ª Mostra provinciale di bovini di razza frisona e la 97ª edizione della Fiera dei Vitello Grasso, nonchè i convegni con esperti del settore in Sala Brut e Bon. Si terranno sabato 21 e domenica 22 (anche in concomitanza con il Motoraduno Internazionale di primavera), martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo.

Erano presenti ieri alla conferenza stampa, oltre al sindaco Dario Tallone, all’assessore all’Agricoltura di Fossano Giacomo Pellegrino, al moderatore Emanuele Barra e al senatore Giorgio Maria Bergesio, tutti i vari rappresentanti delle associazioni volontarie fossanesi, nonché le autorità civili e militari e tutte le rappresentanze che sosterranno le Giornate Zootecniche: Cassa e Fondazione CRF, A.R.A. Piemonte con il presidente Elia Dalmasso, Anaborapi (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese), Regione Piemonte, Provincia, Asl Cn 1, Atl, Asprocarne Piemonte, Compral Carni con il presidente Roberto Chialva e il direttore Marcello Pellegrino e Borgo Romanisio. Novità di quest’anno la presenza di Asprocarne Piemonte con la presenza del direttore Simone Mellano. Preziosa sarà anche la presenza del Dipartimento Veterinario della Provincia di Cuneo, ieri anche rappresentato dal presidente del presidente dell’Ordine dei Veterinari Emilio Bosio.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa (GUARDA IL VIDEO)

L PROGRAMMA DELLE GIORNATE ZOOTECNICHE 2026 DI FOSSANO

SABATO 21 MARZO

Alle 9 le valutazioni morfologiche dei bovini di razza Piemontese (categorie Torelli e Manze).

Alle 11 l’inaugurazione ufficiale della mostra provinciale della Piemontese e della Frisona. Alle 11.30 finali delle categorie Torelli e Manze di razza Piemontese.

Alle 14 l’esposizione e la presentazione dei bovini di razza Pezzata Rossa Italiana. Seguiranno, dalle 15.30 alle 18, le valutazioni morfologiche delle categorie Vacche di razza Piemontese e la cena a cura di Picchio Rosso Group divisione Catering, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0171/719800 o il 377/5978412.

DOMENICA 22 MARZO

Il via dalle 9 con le valutazioni morfologiche dei bovini di razza Frisona (categorie Manze e Giovenche) e finali.

Alle 10 le finali Vacche razza Piemontese, seguite dalle valutazioni morfologiche della razza Frisona Italiana (categorie Vacche e finali). Alle 11.30 le categorie Tori e finali razza Piemontese.

Alle 12 le premiazioni finali. Alle 12.30 il pranzo a cura di Picchio Rosso Group divisione Catering, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0171/719800 o il 377/5978412.

Dalle 15 alle 16.30 le sfilate e la presentazione delle campionesse e dei campioni di Razza.

MARTEDì 24 MARZO

Alle 20,30 in sala Brut e Bon, un convegno tecnico dal titolo “Fiato corto: meglio non arrivarci”, organizzato da Anaborapi sulle patologie respiratorie dei vitelli.

MERCOLEDì 25 MARZO

Partirà la “97ª edizione della Fiera del Vitello Grasso”, con l’esposizione dei capi dalle 7 alle 8. Dalle 8.30 alle 10.30 la loro valutazione da parte della commissione tecnica. Alle 11 le premiazioni e alle 12.30 il pranzo.

GIOVEDì 26 MARZO

Alle 19 in sala Brut e Bun il convegno, organizzato dal Servizio Veterinario dell'Asl Cn1 con l'Ordine provinciale dei Veterinari, sull'etologia del suino, dal titolo “Come si comporta il suino”.