Tutto esaurito alla Cantina Barbero, Cia Cuneo: "Il vino del Roero unisce cultura, territorio e tradizioni" [FOTO]

Grande partecipazione domenica scorsa alla Cantina Giacomo Barbero, in frazione San Defendente di Canale, dove si è svolto l’evento “Arneis, dal vigneto al calice”, terzo appuntamento del ciclo di quattro degustazioni tematiche ideate dalla responsabile degli eventi Silvia Crucitti e dedicate ai principali vini prodotti dall’azienda agricola roerina.

Dopo l’incontro di febbraio riservato al Barbera e di marzo dedicato al Nebbiolo, la rassegna ha acceso i riflettori sull’Arneis, mentre il quarto e ultimo appuntamento, previsto a fine maggio, sarà incentrato sulla Favorita.

I partecipanti hanno preso parte a un articolato percorso sensoriale e culturale che ha unito visita in cantina, approfondimenti tecnici, degustazioni guidate e momenti di valorizzazione delle tradizioni locali, con tour della struttura produttiva per conoscere da vicino le fasi di lavorazione delle uve e della vinificazione, l’intervento dell’enologo Andrea Paglietti, che ha condotto gli assaggi, e la presentazione in anteprima del nuovo Roero Arneis Riserva Valmaggiore, affinato nove mesi in ceramica per favorire una micro-ossigenazione capace di esaltare il terroir tipico del Roero.

Sono stati proposti abbinamenti gastronomici e degustazioni di diverse annate, con l’obiettivo di mostrare come il tempo e l’affinamento in bottiglia incidano sulla valorizzazione del vino. Tra i campioni più apprezzati l’Arneis 2016, primo vino prodotto dall’azienda, che celebra il decimo anniversario di attività produttiva.

Paolo Sirotto, scrittore e studioso della lingua piemontese, ha intrattenuto il pubblico con curiosità linguistiche tratte dal suo volume “Insultario piemontese-italiano. Insulti, parolacce, imprecazioni, modi di dire poco gentili e vilipendi vari”. Un contributo originale per raccontare come il dialetto, a seconda dei contesti, possa trasformare parole aspre in espressioni familiari o persino affettuose.

«L’obiettivo di queste giornate è far conoscere le quattro varietà che coltiviamo nel Roero e anche la storia legata a ciascuna di esse – spiega Giacomo Barbero, titolare dell’omonima azienda agricola –. Vogliamo unire cultura, territorio, tradizioni e vino, offrendo ai visitatori più sfaccettature del prodotto finale. Tutti gli eventi hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni: chi viene a passare la domenica da noi deve sentirsi in famiglia».

Barbero guida una realtà giovane, giunta oggi alla decima vendemmia, ma inserita in una lunga tradizione familiare, con radici che risalgono alla fine dell’Ottocento, quando il bisnonno Giorgio Barbero avviò una piccola cascina a San Grato di Valpone, alle porte di Canale, dedicandosi alla coltivazione dell’uva e alla vinificazione.

Dopo la laurea in Economia e le prime esperienze nel settore vitivinicolo, Giacomo ha avviato nel 2015 il proprio progetto imprenditoriale partendo da un vigneto di tre ettari a Valmaggiore, nel cuore del Roero.

«Il mio intento è produrre un vino che esprima al meglio le caratteristiche della mia terra – aggiunge Barbero –. Lo faccio con attenzione alla sostenibilità, utilizzando fonti di energia rinnovabile e adottando tecniche agronomiche sempre meno impattanti per l’ecosistema. Credo che la responsabilità ambientale debba essere un elemento centrale di ogni impresa agricola».

All’iniziativa hanno preso parte anche Igor Varrone, direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, insieme a Maurizio Ribotta, responsabile provinciale del Settore Tecnico di Cia Cuneo, e Corrado Bertello, responsabile zonale della sede di Fossano.

«Manifestazioni come questa hanno un valore che va oltre la degustazione – sottolinea Varrone –. Mettono al centro il lavoro quotidiano in vigna, la cura del paesaggio e la capacità delle giovani generazioni di vignaioli di innovare senza perdere il legame con la tradizione. Esperienze come quella di Giacomo Barbero raccontano un’agricoltura dinamica, competente e profondamente radicata nel territorio».