Manifestazioni fieristiche, Bongioanni: "La Mostra del Fungo di Ceva diventa fiera internazionale"

Fiere piemontesi sempre più in alto. L’ultimo aggiornamento del calendario delle manifestazioni fieristiche del 2026 in Piemonte vede promosse da Nazionali a Internazionali la Mostra del Fungo di Ceva (Cn, 14-20 settembre) e la Trifola d’Or di Murisengo Monferrato (Al, 15 e 22 novembre). Viene riconosciuta la qualifica di Manifestazione Nazionale a due new entry: Bra’s, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra (Cn, 17-20 settembre) e Amts – Auto Moto Turin Show (Torino, 27-29 marzo). Salgono da Regionale a Nazionale Un Borgo di Cioccolato di Borgo San Dalmazzo (Cn, 7-8 marzo), Fungo in Festa di Giaveno (To, 11 ottobre), la Fiera Agricola di Oleggio (No, 1° maggio), la Fiera della Zucca di Piozzo (Cn, 3-4 ottobre). Dall’interesse Locale sale a rilevanza Regionale la Fiera del Porro di Cervere (Cn, 7-22 novembre), mentre sono due i nuovi ingressi che balzano direttamente al palcoscenico Regionale: la Fiera del Miele Apiemonte di Montezemolo (Cn, 4-5 luglio) e Casale Comics & Games di Casale Monferrato (Al, 29-31 maggio).

"Fiere e sagre del Piemonte sono un fortissimo veicolo di promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e produttive in genere, spiega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, perché rappresentano il momento di contatto a km 0 fra produttori e consumatori; perché valorizzano il rapporto indissolubile fra un territorio, le sue tradizioni e specificità, e per questo possiedono un potenziale enorme di attrazione e visibilità turistica. Quest’anno la Mostra del Fungo di Ceva e la Trifola d’Or di Murisengo Monferrato hanno conquistato la palma di Fiera Internazionale per la loro capacità attestata nel tempo di richiamare pubblico ed espositori fuori dai confini nazionali. E salgono alla meritata ribalta nazionale manifestazioni come “Un Borgo di Cioccolato” di Borgo San Dalmazzo, “Fungo in Festa” di Giaveno, “Fiera della Zucca” di Piozzo e la Fiera Agricola di Oleggio, che hanno dimostrato di saper mobilitare grandi numeri e di legare in modo visibile territorio e prodotto. Oltre al settore agroalimentare spiccano le nuove attribuzioni per l’Auto Moto Turin Show che rinnova il legame secolare fra la capitale del Piemonte e l’automotive, e un’altra passione capace di muovere un grande indotto turistico come quella dei fumetti e del game, che trova a Casale Monferrato un appuntamento imperdibile".

La qualifica di ogni fiera viene attribuita anno per anno dagli uffici dell’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte dietro verifica dei requisiti di legge. L’iscrizione nel Calendario regionale delle Manifestazioni fieristiche è la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali. La qualifica di Manifestazione fieristica internazionale dà in particolare la possibilità di accedere ai bandi regionali a sostegno dei Grandi Eventi e offre un punteggio premiale nel bando dell’assessorato al Turismo per gli eventi di rilevante interesse turistico, con la possibilità di accedere a un contributo maggiore.

Il calendario fieristico del Piemonte conta per il 2026 10 manifestazioni fieristiche internazionali, 48 nazionali, 50 regionali e 140 locali. A queste si aggiungono anche 247 sagre e fiere mercato regionali, che tradizionalmente offrono diversificate occasioni di svago e di turismo. A questo link si può consultare e scaricare il calendario completo:



