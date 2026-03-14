VOLLEY / L’Under 17 del Cuneo conquista il titolo territoriale

Domenica scorsa, 8 marzo, si è concluso il Campionato Territoriale Cuneo-Asti Under 17 maschile con le finali per il 1°-2° posto e per il 3°-4° posto, che hanno visto le due squadre cuneesi protagoniste in entrambe le gare.

I ragazzi dell’Under 17 Lab Travel Mercatò Cuneo Farinei, dopo aver conquistato l’accesso alla finale territoriale grazie alle vittorie nelle semifinali nei derby contro i compagni biancoblù, hanno affrontato in finale territoriale i coetanei del Mercatò Alba. Con una prestazione solida e convincente, i cuneesi hanno subito imposto il proprio ritmo, portandosi in vantaggio per 1-0 con il netto parziale di 25-10. La squadra ha poi mantenuto continuità di gioco e grande concentrazione anche nei set successivi, chiudendo il match senza particolari difficoltà con i parziali di 25-15 e 25-16. La gara si è così conclusa sul 3-0, risultato che ha consegnato il titolo di campioni territoriali alla formazione cuneese.

Coach Gianpiero Tassone ha commentato con soddisfazione il titolo territoriale conquistato dalla squadra, sottolineando il percorso di crescita compiuto dal gruppo durante tutta la stagione e guardando già alle prossime sfide della fase regionale:

« Questo titolo territoriale nasce da un girone di qualificazione iniziato a ottobre ed è il frutto di un percorso di crescita condiviso da tutto il gruppo, con grande soddisfazione dal primo passo fino al traguardo raggiunto. Questa vittoria ci apre le porte della fase regionale, dove avremo l’opportunità di confrontarci con squadre di livello sempre più alto e puntare alla Final Four di inizio maggio».

«La vittoria di domenica, che ci ha permesso di conquistare il titolo territoriale, ha dimostrato che nei momenti importanti la squadra sa rimanere unita e compatta. - ha dichiarato Mattia Rocchia, capitano e schiacciatore dell’Under 17 Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Farinei - Entrambe le squadre hanno mostrato un ottimo livello, ma siamo riusciti ad avere la meglio su Alba. Ora dobbiamo mantenere la stessa grinta per affrontare il girone regionale e puntare alle Final Four».

Domenica è stata giornata di finale anche per i più giovani dell’Under 17 Lab Travel Mercatò Cuneo Fiöi, che si sono guadagnati con grande lavoro e impegno, durante tutto l’anno, l’ingresso tra le prime quattro squadre del territorio. La finale per il 3°-4° posto ha visto contrapposte la squadra cuneese e quella del Grandacar Volley Savigliano, in una partita che fin da subito prometteva grande equilibrio. Partenza forte dei Fiöi biancoblù che, con un buon ritmo di gioco, si portano subito sul 2-0 con i parziali di 25-22 e 25-20. Il terzo set inizia bene per i giovani di coach Frison e Tavella, che sembrano diretti verso la conquista del gradino più basso del podio, ma la situazione si rimette in discussione grazie a una rimonta importante dei saviglianesi. Dal 2-0 la partita si porta così sul 2-2, con il tutto per tutto deciso al tie-break. Ad avere la meglio sono i padroni di casa di Savigliano, che conquistano il terzo posto territoriale con il punteggio di 3-2. Un quarto posto un po’ amaro per i cuneesi, che conferma comunque l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione da una squadra sottoleva.

Il direttore tecnico del settore giovanile cuneese, Mario Barbiero, ha espresso grande soddisfazione per il percorso delle formazioni Under 17, sottolineando i progressi mostrati dai ragazzi durante la stagione e il valore dei risultati ottenuti nella fase territoriale:

« Grande soddisfazione per questo titolo Under 17, perché la squadra ha lavorato molto in questo periodo, ha fatto grandi progressi e si sta cimentando anche nel campionato di Serie D, un livello davvero alto per una squadra Under 17. I risultati si sono visti nella finale territoriale contro Alba, in cui la squadra ha dimostrato tutto il suo valore e la sua forza di gioco. Anche il quarto posto dell’Under 17 Fiöi testimonia chiaramente la qualità del lavoro svolto. Arrivare nei primi quattro della fase territoriale con una squadra un anno o due sotto leva è un motivo di grande orgoglio, soprattutto considerando che nella finale per il 3°-4° posto eravamo avanti 2-0, a dimostrazione del buon lavoro fatto. Sono molto soddisfatto di questo percorso, perché i tecnici hanno lavorato con grande qualità. Ora ci prepariamo ad affrontare la fase regionale, che sarà sicuramente più impegnativa, ma siamo pronti per la sfida».

Under 17

Finale 1°-2° posto

Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Farinei - Mercatò Alba

3-0 (25-10/25-15/25-16)

Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Farinei: Barbi, Boggione, Campagnoli, Chiapella S., Di Giulio, Dogaru, Finoro, Ghibaudo, Grandis, Massa (L1), Merola (L2), Pelissero, Revelli, Rocchia.

I All.: Gianpiero Tassone

II All.: Giovanni Tavella

Finale 3°-4° posto

Grandacar Volley Savigliano - Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Fiöi

3-2 (22-25/20-25/26-24/25-15/15-12)

Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Fiöi: Ambrosio, Arnaudo, Barale, Cavallo (L2), Caristo, Chiapella M., Gerbi, Gordano, Lisa, Malosti, Milanesio, Miretti, Re (L1), Tavella.

I All.: Diego Frison

II All.: Giovanni Tavella



