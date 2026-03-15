Pasqua solidale al gattile di Alba: uova di cioccolato per aiutare gli animali in difficoltà

Domenica 29 marzo, dalle 13.30 alle 17.30, il gattile “Amici di Zampa” di Alba propone una “Pasqua solidale” che mette al centro un gesto semplice, ma concreto: la vendita delle uova di Pasqua solidali per sostenere le attività dell’associazione e le cure degli animali in difficoltà.

Anche quest’anno, infatti, sono disponibili le uova in due varianti, cioccolato al latte e cioccolato fondente, con un’offerta di 15 euro. Il ricavato contribuirà alle spese quotidiane del gattile e, in particolare, al supporto sanitario e gestionale per i gatti ospitati e per gli animali che arrivano in condizioni di fragilità.

L’iniziativa, oltre alla vendita delle uova, sarà anche un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dei volontari e trascorrere un pomeriggio tra fusa e coccole. Chi desidera dare una mano può portare anche beni utili alla gestione della struttura: cibo umido e secco, lettiera e prodotti per la pulizia.

L’appuntamento è ad Alba, in località Toppino, presso il gattile “Amici di Zampa”.

Un piccolo gesto per chi acquista, un aiuto importante per tanti gatti meno fortunati che aspettano cure e serenità.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 335 6915647 e 347 5924197 oppure scrivere a amicidizampa@tiscali.it.