Torna a La Morra il Cantè J’Euv Canti: tradizione e convivialità per salutare insieme l’arrivo della primavera

Torna a La Morra il Cantè J’Euv, la tradizionale usanza popolare che annuncia cantando l’arrivo della primavera. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo dalle ore 21, nello spazio antistante la Cantina Comunale di La Morra, dove cittadini e visitatori sono invitati a partecipare a una serata all’insegna della convivialità tra canti, risate e calici di vino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riproporre e far rivivere un’antica tradizione del territorio, riportando nel centro del paese uno spirito di festa e condivisione che un tempo segnava il passaggio dall’inverno alla nuova stagione.

Una tradizione che racconta la cultura contadina

In passato, alla fine dell’inverno, quando le giornate iniziavano ad allungarsi, i giovani del paese – spesso accompagnati da una fisarmonica – si riunivano in piccoli gruppi e, durante la notte, si recavano presso case e cascine. Qui annunciavano il loro arrivo con il canto, ricevendo in dono le uova, simbolo di rinascita e della vita che si rinnova, proprio come accade alla natura con l’arrivo della primavera.

Questa usanza, conosciuta come “cantare le uova”, rappresentava un momento di incontro, allegria e socialità per tutta la comunità.



Musica e vini di La Morra

La serata sarà accompagnata dalla musica della Banda G. Gabetti, che guiderà i partecipanti nei canti della tradizione, mentre sarà possibile degustare i vini di La Morra al calice, contribuendo a rendere l’evento un momento di festa aperto a tutti.

Un’occasione semplice ma autentica per ritrovarsi insieme, cantare e celebrare l’arrivo della primavera, recuperando una tradizione che appartiene alla memoria e all’identità del territorio.