Cambio alla guida della Pro Loco di Roburent, Mattia Rizzo nuovo presidente

Si è insediato ieri, domenica 15 marzo, il nuovo direttivo della Pro loco di Roburent.

A guidare il sodalizio sarà Mattia Rizzo, classe 1998, residente da sempre in paese che spiega: "Fin da bambino, grazie anche ai miei genitori, ho sempre conosciuto da vicino la macchina organizzativa dell'associazione di cui poi sono entrato a far parte come volontario. Raccolgo il testimone dal presidente uscente Roberto Pescio che ringrazio per tutto il lavoro svolto in questi anni.

Il nuovo direttivo è formato da componenti storici della Pro loco, che sono molto contento siano rimasti al mio fianco e da nuovi componenti che rappresenteranno le nuove generazioni. Il lavoro da fare è impegnativo, ma siamo carichi di entusiasmo.

Il nuovo gruppo sta già lavorando al calendario delle manifestazioni estive che si aprirà con la quinta edizione del Raduno di trattori, in programma il prossimo 19 luglio".

"In questo momento storico la gestione di una Pro Loco, particolarmente attiva come quella di Roburent - spiega il sindaco, Emiliano Negro -, si avvicina molto al modello di una piccola azienda; la differenza sostanziale è che si tratta di volontariato puro, di spirito di appartenenza, di burocrazia e impegno finalizzati alla promozione turistica. È quindi fonte di linfa e speranza quando un giovane prende le redini di un gruppo consolidato negli anni. L’entusiasmo per l’ingresso di Mattia però, impone un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno animato e continueranno ad animare le nostre estati al suo fianco, al Presidente uscente, l’amico Roberto Pescio, alla inesauribile Viviana Costa, Alice Rinaldi, Caterina Bianchi (Vice Presidente) Ivan Roà, Viviana Berrios, Maria Anna Dapei, Sara Ferrando e Mario Chiesa".