Nonostante il maltempo, tanti radunisti sulle “Strade Reali dei Savoia” fra Racconigi e Moretta

Si sono presentati tutti o quasi, domenica 15 marzo, all’appuntamento davanti a Castello di Racconigi, per partecipare al raduno “Strade reali dei Savoia”, organizzato dallo staff dello Sport Rally Team di Carmagnola guidato da Pierluigi Capello con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Racconigi e Moretta, dell’ente di promozione turistica ‘Visit Racconigi’, Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi e il contributo finanziario di NewPan di Carmagnola e Falco carrozzeria di Bibiana. Il raduno prevedeva una visita guidata di una parte del castello reale di Racconigi, sviluppato su un percorso che evidenziava quanto la Regina Margherita (una delle prime automobiliste d’Italia, capace di guidare le vetture personalmente) e il consorte Umberto I abbiano spinto a fine XIX secolo per la modernizzazione della loro reggia. Dopo il castello, un breve trasferimento presso il Centro Cicogne e Anatidi nella campagna di Racconigi e infine il pranzo al ristorante Villa Salina di Moretta.

[Foto Magnano]

“Prima dell’evento, guardando le previsioni del tempo, ero parecchio preoccupato perché temevo che molti radunisti rinunciassero all’incontro per preservare le preziose carrozzerie delle loro Ferrari, Porsche e Lamborghini. Invece sui sessanta iscritti solo un paio erano assenti”. Accolti a Racconigi dal sindaco Valerio Oderda, i radunisti (quasi un centinaio) divisi in quattro gruppi hanno percorso un’ala del castello, con particolare attenzione alle cucine: quindi si sono diretti al Centro Cicogne per l’aperitivo, servito nella tettoia del cortile con le loro macchine parcheggiate davanti, ammirando questi splendidi uccelli, appollaiati nei loro nidi sul tetto, alcuni dei quali si sono esibiti nello spettacolo del loro emozionante volo planato, nonostante la pioggia battente. Da Racconigi a Moretta per parcheggiare in nell’ampia piazza che divide il ristorante dal castello di Moretta del XIV Secolo, accolti dal sindaco Giovanni Gatti e dalla vice sindaca Emanuela Bussi e pranzare a Villa Salina.

“È stato un successo” commenta a metà pomeriggio a pranzo terminato Pierluigi Capello. “Le strade reali sono piaciute ai radunisti prevenienti dalle quattro regioni del Nord Ovest, e, nonostante le pessime condizioni meteorologiche, hanno vissuto una splendida giornata. Le eccellenze di queste zone, il castello di Racconigi, il Centro Cicogne e l’offerta enogastronomica di Moretta (una delle capitali italiane dell’industria casearia) hanno fatto la differenza. Solo un paio di radunisti erano assenti. È mancato il sole; per il prossimo appuntamento studieremo un invito particolare per avere anche lui con noi” conclude soddisfatto Pierluigi Capello.